高雄工頭疑欠工資殺工人 典當金飾逃亡遭逮
高雄施姓工頭積欠方姓工人3000元工資，疑趁上個月底相約交付時涉嫌殺害對方並典當方男金飾逃亡。警方昨晚逮捕施男，訊後依殺人罪嫌偵辦，犯案動機及方男死因待檢方釐清。
高雄市警察局楠梓分局長陳奕良今天接受媒體聯訪指出，61歲方男1月27日外出未歸失聯，家屬隔日報案。警方調閱監視器影像與手機定位，發現方男曾搭乘51歲施男駕駛休旅車離開，2人隨後到鳳山區一處空屋，施男疑在空屋內傷害對方，並將車子開到屏東縣滿州鄉。
陳奕良表示，施男曾向對方承諾過年前還新台幣3000元工資，雙方相約1月底交付工資，再經查施男經濟狀況不佳，欠地下錢莊遭追債等情形；另施男犯後涉將死者身上項鍊、戒指等金飾典當，得手20萬多元後逃亡，期間變換多個交通工具試圖製造斷點，直到31日在南投縣草屯鎮落網，訊後坦承犯行以水果刀行兇。
陳奕良指出，專案小組在施男休旅車、鳳山區空屋等處發現血跡等事證，31日晚上9時15分在屏東縣滿州鄉山區中尋獲方男遺體。
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