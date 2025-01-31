三環幫大哥中彈斷掌亡 5槍手1車手共6嫌羈押禁見

新竹縣竹東鎮1月24日發生一起疑黑幫內鬥的恐怖槍擊案，三環幫核心人物劉憲治遭到疑似同為三環幫5名犯嫌持刀、槍枝開戰而中彈、斷掌慘死，涉案的5嫌從國外回台投案，新竹地檢署向新竹地方法院聲請羈押禁見，今天中午犯嫌經法官裁准羈押禁見。

檢警初步調查，這5名主嫌都是三環幫成員，年齡30歲左右，屬於幫內的新生代，起初劉憲治等6人以為是好友探訪，沒想到不久便聽到好幾聲槍響，等到傷者的朋友趕到，驚見屋內6人皆已倒地，5嫌則逃之夭夭，最終三環幫角頭劉憲治身中2槍，右手遭斷掌，傷重不治。

此案震驚社會，檢警也不敢大意展開偵辦，至今動員警力300餘人次、傳訊14名相關證人、調閱500餘支監視器畫面並扣得車輛3部、手機6支、子彈彈頭等證據。此外，為追緝逃逸犯嫌，專案團隊查出5嫌棄車由車手郭男接應，先是策動他返台投案，接著另各自逃往國外的5名嫌犯，有4人選擇逃往日本，剩下1人則逃到泰國，專案團隊更派員遠赴國外，成功將犯嫌帶同歸案。

專案團隊迄今天已陸續向新竹地方法院聲請羈押禁見郭某、姜某、邱某、簡某、溫某、范某等6名犯嫌並經法官裁准羈押禁見。