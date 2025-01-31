三環幫大哥中彈斷掌亡...5槍手錢花光投案 今早開聲押庭

新竹縣竹東鎮槍擊殺人案的5名嫌犯前晚已押解回國，被送往縣刑大過夜，昨晚5人經警方調查後被送往新竹地檢署複訊。圖／民眾提供 新竹縣竹東鎮1月24日發生一起疑黑幫內鬥的恐怖槍擊案，三環幫核心人物劉憲治遭到疑似同為三環幫5名犯嫌持刀、槍枝開戰而中彈、斷掌慘死，涉案的5嫌雖火速逃亡日本、泰國，但因為身上沒錢，又無人接應，最終回台投案，此案經新竹地檢署複訊後，今天凌晨向法院聲請羈押禁見，新竹地院今天早上開聲押庭。

新竹縣竹東鎮槍擊殺人案的5名嫌犯前晚已押解回國，被送往縣刑大過夜，昨晚5人經警方調查後被送往新竹地檢署複訊，因案情重大引起社會關注，且可能有串證之虞，檢方今天凌晨向法院聲請羈押禁見，並於今天早上開聲押庭。

檢警初步調查，這5名主嫌都是三環幫成員，年齡30歲左右，屬於幫內的新生代，起初劉憲治等6人以為是好友探訪，沒想到不久便聽到好幾聲槍響，等到傷者的朋友趕到，驚見屋內6人皆已倒地，5嫌則逃之夭夭，最終三環幫角頭劉憲治身中2槍，右手遭斷掌，傷重不治。

此案震驚社會，檢警也不敢大意展開偵辦，查出5嫌棄車由車手郭男接應，先是策動他返台投案，接著另各自逃往國外的5名嫌犯，有4人選擇逃往日本，剩下1人則逃到泰國，但疑似5人身上錢花光、沒錢等原因，加上無人幫助，最終5人還是決定返台投案。

警方昨天進行一整天的個別訊問調查，昨天晚間10點多被依殺人、槍砲條例等罪嫌，將5人移送新竹地檢署複訊，進一步釐清案情及案發程。

新竹地檢今天表示，這5名犯嫌檢察官已於今日凌晨向法院聲請羈押禁見，新竹地院今早正在開聲押庭，待檢察官蒞庭結束後，將會適時對外說明最新狀況。