竹東槍擊殺人案5名主嫌 依殺人等重罪移送檢方複訊

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮槍擊殺人案的5名嫌犯昨晚都已押解回國，被送往縣刑大過夜，今晚5人經警方調查後被送往新竹地檢署複訊，因案情重大引起社會關注，且可能有串證之虞，預料檢方將向新竹地院聲請羈押，並在明天上午開聲押庭。

新竹縣三環幫在竹東鎮北興路堂口1月24日疑幫派內鬥尋仇，幫中大老劉憲治身中兩槍、手掌遭剁慘死，現場另有5人受傷；案發後多名涉案兇犯逃逸無蹤，其中一名涉案人士疑似不堪壓力，26日搭機返台投案，另外5名主嫌昨晚有4人從日本經松山機場被押解返台，另一名主嫌從泰國經桃園機場回台。

檢警初步調查，5名主嫌都是三環幫成員，年齡30歲左右，今天警方進行一整天的個別訊問調查，晚間10點多被依殺人、槍砲條例等罪嫌，將5人移送新竹地檢署複訊，進一步釐清案情及案發程。

新竹縣竹東鎮槍擊殺人案的5名主嫌昨晚都已押解回國，被送往縣刑大，今晚5人被送往新竹地檢署複訊。圖／民眾提供
新竹縣竹東鎮槍擊殺人案的5名主嫌昨晚都已押解回國，被送往縣刑大，今晚5人被送往新竹地檢署複訊。圖／民眾提供
新竹縣竹東鎮槍擊殺人案的5名主嫌昨晚都已押解回國，被送往縣刑大，今晚5人被送往新竹地檢署複訊。圖／民眾提供
新竹縣竹東鎮槍擊殺人案的5名主嫌昨晚都已押解回國，被送往縣刑大，今晚5人被送往新竹地檢署複訊。圖／民眾提供
新竹縣竹東鎮槍擊殺人案的5名主嫌昨晚都已押解回國，被送往縣刑大，今晚5人在警方調查後被送往新竹地檢署複訊。圖／民眾提供
新竹縣竹東鎮槍擊殺人案的5名主嫌昨晚都已押解回國，被送往縣刑大，今晚5人在警方調查後被送往新竹地檢署複訊。圖／民眾提供

新竹 桃園機場 殺人案

延伸閱讀

竹東殺人案逃逸5嫌今晚引渡回國 明早移送新竹地檢

竹東槍擊案1嫌回台投案…他喊冤未殺人「僅參與接應」 檢裁准羈押禁見

竹東槍擊案1犯嫌投案 涉殺人罪嫌重大有逃亡之虞遭聲押

竹東槍擊案5嫌犯案後速搭機…桃園機場逮到1嫌！他回台投案偵訊中

相關新聞

竹東槍擊殺人案5名主嫌 依殺人等重罪移送檢方複訊

新竹縣竹東鎮槍擊殺人案的5名嫌犯昨晚都已押解回國，被送往縣刑大過夜，今晚5人經警方調查後被送往新竹地檢署複訊，因案情重...

竹東殺人案逃逸5嫌今晚引渡回國 明早移送新竹地檢

竹東殺人案逃逸5嫌引渡回國，今晚9點已在機場落地投案。據了解4人從日本經松山回來、1人從泰國經桃機回國，目前全案由檢警專...

抓到了！竹東槍擊案1死5傷 5逃逸槍手今晚投案

新竹縣三環幫1死5傷槍殺命案今晚有重大突破，據了解，警方已掌握在逃的5名犯嫌，策動在今晚陸續返台投案，稍早並在松山及桃園...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。