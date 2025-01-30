竹東槍擊殺人案5名主嫌 依殺人等重罪移送檢方複訊
新竹縣竹東鎮槍擊殺人案的5名嫌犯昨晚都已押解回國，被送往縣刑大過夜，今晚5人經警方調查後被送往新竹地檢署複訊，因案情重大引起社會關注，且可能有串證之虞，預料檢方將向新竹地院聲請羈押，並在明天上午開聲押庭。
新竹縣三環幫在竹東鎮北興路堂口1月24日疑幫派內鬥尋仇，幫中大老劉憲治身中兩槍、手掌遭剁慘死，現場另有5人受傷；案發後多名涉案兇犯逃逸無蹤，其中一名涉案人士疑似不堪壓力，26日搭機返台投案，另外5名主嫌昨晚有4人從日本經松山機場被押解返台，另一名主嫌從泰國經桃園機場回台。
檢警初步調查，5名主嫌都是三環幫成員，年齡30歲左右，今天警方進行一整天的個別訊問調查，晚間10點多被依殺人、槍砲條例等罪嫌，將5人移送新竹地檢署複訊，進一步釐清案情及案發程。
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