竹東殺人案逃逸5嫌今晚引渡回國 明早移送新竹地檢
竹東殺人案逃逸5嫌引渡回國，今晚9點已在機場落地投案。據了解4人從日本經松山回來、1人從泰國經桃機回國，目前全案由檢警專案團隊偵辦中。據了解，5嫌應該會在縣刑大過夜，因夜間不偵訊，明天才會送地檢署偵辦。
新竹縣三環幫在竹東鎮北興路堂口本月24日疑幫派內鬥尋仇，幫中大老劉憲治身中兩槍、手掌遭剁慘死，現場另有5人受傷；案發後多名涉案兇犯逃逸無蹤，其中一人疑不堪壓力於26日已搭機返台投案，其餘多人仍在逃。
據了解，有5名涉案犯嫌於今晚9點左右分別搭機返台投案，其中4人從日本經松山回來、1人從泰國經桃機回國。
對此，新竹地檢署表示，目前全案由檢警專案團隊積極偵辦中，相關進展待偵辦達到一個階段後，將統一對外發布新聞，感謝各界的關注與耐心。
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