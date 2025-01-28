男子搭船返小琉球恍惚拒下船 竟是吸食「喪屍煙彈」

一名男子昨日下午5時許搭乘東琉航線「東昇11號」客船，要下船時不肯下船，精神萎靡不振且手腳狂抖，同船民眾連忙通報海巡人員，經查發現該名21歲的黃姓男子有吸食俗稱喪屍煙彈的第二級毒品依托咪酯，訊後移送屏東地檢署偵辦。

據查，黃男為琉球籍，船到達琉球碼頭後卻不肯下船，海巡人員檢查發現他精神萎靡且有吸食電子煙情形，立即實施盤查並使用「依托咪酯」快篩試劑檢驗，結果呈現陽性反應，身上也攜帶20顆煙彈，立即逮捕及查扣相關物品，並由海巡艇押解返回高雄港，訊後移送屏東地檢署偵辦。