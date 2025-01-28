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搭船返小琉球吸電子煙…男不肯下船、精神萎靡 海巡查獲喪屍煙彈送辦

中央社／ 高雄28日電

海巡小琉球安檢人員昨天下午執行客船檢查時，發現黃姓男子不肯下船且精神萎靡，由於黃男有吸食電子煙，海巡經盤查確認吸食毒品喪屍煙彈，當場押返高雄港逮捕送辦。

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所人員昨天下午5時許執行「東昇11號」客船檢查時，發現21歲黃男不肯下船，現場查看其精神萎靡且有吸食電子煙，海巡立即調派人力併同分駐所實施盤查及使用俗稱喪屍煙彈的第二級毒品依托咪酯快篩試劑檢驗煙油，結果呈現陽性反應。

海巡進一步調查，確認黃男為返回小琉球居民且攜帶20顆煙彈，隨即實施逮捕及查扣相關物品，由海巡艇押解返回高雄港，後續移送台灣屏東地方檢察署偵辦。

南部分署第五岸巡隊表示，民國113年11月27日行政院已將依托咪酯提升為二級毒品，呼籲民眾切勿因一時好奇嘗試，應保持警覺心，遠離毒品危害。若有發現不法，可撥打海巡署「118」報案專線檢舉，以確保人民生命健康安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

海巡小琉球安檢所人員27日執行客船檢查時，發現黃姓男子（白衣）狀態有異，經盤查後確認他吸食毒品依托咪酯且攜帶20顆煙彈，隨即逮捕及查扣相關物品，由海巡艇押解返回高雄港，後續移送屏東地方檢察署偵辦。圖／海巡署南部分署提供（中央社） ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
海巡小琉球安檢所人員27日執行客船檢查時，發現黃姓男子（白衣）狀態有異，經盤查後確認他吸食毒品依托咪酯且攜帶20顆煙彈，隨即逮捕及查扣相關物品，由海巡艇押解返回高雄港，後續移送屏東地方檢察署偵辦。圖／海巡署南部分署提供（中央社） ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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