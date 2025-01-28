竹東槍擊案1嫌回台投案…他喊冤未殺人「僅參與接應」 檢裁准羈押禁見

竹東三環幫遭槍擊釀1死5傷，雖有一名郭姓犯嫌從澳門回台投案接受調查，但他卻堅稱並未直接參與犯案，更拿出不在場證明，使案情仍陷入膠著，檢方昨先將他依涉殺人罪嫌重大有逃亡滅證之虞聲押，今上午法官裁准羈押禁見。

新竹地檢署昨深夜對外說明指出，1月24日在竹東鎮發生的重大槍擊死亡案件，經檢察官吳柏萱指揮內政部警政署刑事警察局、新竹縣政府警察局等單位縝密蒐證後，前天拘提涉案的郭姓犯嫌，並認定他涉殺人罪嫌疑重大並有逃亡、湮滅證據之虞，依法聲押，並將持續追涉案人員。

不過據了解，郭嫌疑似僅參與開槍歹徒的接應工作，負責駕駛黑色賓士將犯案後的5名歹徒接應離開逃亡，並且他也在犯案後立刻搭機逃往澳門，選擇回台面對調查是因為他本身自認未直接參與殺人，且24日三環幫老大劉憲治遭槍殺當下，郭嫌也有不在場證明，才會接受檢警調查。

新竹地檢署強調，今天上午法院開庭，法官已諭知郭嫌羈押禁見，目前檢警正積極偵辦中，為了維護偵查不公開原則及確保案件順利進行，暫不便透露細節，但因本案是矚目社會重大案件，待偵辦有初步結果或到一個適當階段後，將統一對外適度說明。