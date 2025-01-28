快訊

初二寒流減弱！粉專貼1圖看春節天氣：開工日強冷空氣恐達寒流規模

離奇火燒車！4歲男童被獨留車內 「頭部著火」驚險逃生畫面曝光

抓到了！全台最大黃牛夫妻檔 「幕後黑手」逃泰3個月返台過年落網　

全台最大黃牛夫妻幕後搶票工程師 逃泰國3個月返台過年落網 聲押獲准

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

劉姓男子與張姓妻子販售藝人周杰倫等演唱會黃牛票，號稱全台最大售票LINE群組，去年10月落網。林姓男子擔任搶票工程師協助夫妻，當月潛逃泰國，前天返台過年在桃園國際機場被警方拘提，昨依文化創意產業發展法等罪移送，檢方聲押禁見獲准。

警方調查，30歲林姓男子大學及研究所就讀資訊系所，從事電腦工程師後離職，以搶票程式搶得周杰倫、南韓藝人IU演唱會及世界棒球12強賽等門票，供劉姓夫妻販售；見夫妻落網，去年10月25日搭機至泰國，前天傍晚返台，被刑事局偵九大隊第二隊在桃機拘提。

林男稱，以程式搶票，每張加價500至1500元賣給夫妻；對於出境，起初稱出國旅行，後來坦承是「避風頭」，想回台過年。警方從他桃園市住處查扣電腦，在雲端網路發現搶票程式，詢後依文創法、運動產業發展條例、偽造文書罪移送。

據調查，43歲劉姓男子與33歲張姓妻子賣黃牛票10多年，近年在臉書刊登演唱會門票廣告加價販售，歌迷加入夫妻號稱「全台最大售票LINE群組」的LINE官方帳號購票，匯款至張女銀行帳戶，夫妻郵寄、面交門票或傳送取票序號。

林男與離職銀行行員35歲陳姓男子、物流公司主管34歲林姓男子、無業26歲賴姓女子，以搶票程式進入各大售票系統搶票賣給夫妻；30歲劉姓女子等11人擔任會計管帳或轉帳付款取票、整理票務資訊。

周杰倫去年12月台北大巨蛋演唱會4場共15萬張票，10月23日開賣5分鐘銷售一空。刑事局九大二當天拘提夫妻，劉男羈押禁見，張女20萬元交保；12月10日拘提陳男等14人，檢方命5至80萬元交保。

劉姓男子與張姓妻子販售藝人周杰倫等演唱會黃牛票落網，刑事局去年12月拘提協助夫妻搶票的陳姓男子等14人，分從3名搶票工程師住處查扣電腦，發現搶票程式碼。記者李奕昕／翻攝
劉姓男子與張姓妻子販售藝人周杰倫等演唱會黃牛票落網，刑事局去年12月拘提協助夫妻搶票的陳姓男子等14人，分從3名搶票工程師住處查扣電腦，發現搶票程式碼。記者李奕昕／翻攝

偽造文書 演唱會 聲押 黃牛

延伸閱讀

世紀合體！周杰倫穿透視裝巴黎看大秀 合體好萊塢男星

世紀合體！周杰倫「心機透視裝」同框羅伯派汀森　隱藏好身材露出，迷弟王俊凱包緊緊超大反差

模範夫妻也好會穿！昆凌&周杰倫10周年放閃照 「質感老錢風單品」被搜出

周杰倫46歲生日大放閃！昆凌超美禮服曝光 甜合體跳舞

相關新聞

全台最大黃牛夫妻幕後搶票工程師 逃泰國3個月返台過年落網 聲押獲准

劉姓男子與張姓妻子販售藝人周杰倫等演唱會黃牛票，號稱全台最大售票LINE群組，去年10月落網。林姓男子擔任搶票工程師協助...

竹東槍擊案1犯嫌投案 涉殺人罪嫌重大有逃亡之虞遭聲押

疑似犯下槍擊竹東三環幫堂口的嫌犯之一郭姓男子，26日入境桃園機場立刻遭拘提，檢察官經偵訊認定他涉殺人罪嫌疑重大並有逃亡、湮滅...

三環幫槍擊命案全國威力掃蕩 北市警搜索臨檢幫派活動239處

農曆春節前發生新竹縣三環幫堂口槍擊命案，警政署前天及昨天威力掃蕩，台北市警察局搜索、臨檢幫派經常活動處所239處，並攔查...

雲林出動千警掃黑2天查獲7通緝犯 局長：絕不手軟

新竹市在春節前發生槍擊命案，為穩定春節治安，雲林縣警局1月25、26日執行威力掃蕩專案臨檢勤務，出動近千名人力強力掃黑，...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。