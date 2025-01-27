竹東槍擊案1犯嫌投案 涉殺人罪嫌重大有逃亡之虞遭聲押
疑似犯下槍擊竹東三環幫堂口的嫌犯之一郭姓男子，昨入境桃園機場立刻遭拘提，檢察官經偵訊認定他涉殺人罪嫌疑重大並有逃亡、湮滅證據之虞，已依法向新竹地方法院聲請羈押禁見，檢警仍持續追緝其他在逃涉案嫌犯。
新竹地檢署深夜對外說明指出，1月24日在竹東鎮發生的重大槍擊死亡案件，經檢察官吳柏萱指揮內政部警政署刑事警察局、新竹縣政府警察局等單位縝密蒐證後，昨天拘提涉案的郭姓犯嫌。
經承辦檢察官偵訊後，於今天認其涉犯刑法第271條第1項殺人罪嫌疑重大並有逃亡、湮滅證據之虞，依法向新竹地方法院聲請羈押禁見。新竹地檢署將以嚴謹態度積極釐清案情，並依法追訴涉案人員、全力守護社會安寧。
據了解，郭姓犯嫌昨從搭乘星宇航空從澳門入境表達投案意願，檢方發出拘票由航警在桃園機場入境處將其拘提帶回，並連夜帶回新竹縣刑大偵訊，不過郭嫌提出不在場證明，否認直接參與殺人，警方仍持續調查尋求突破，希望在最短時間內破案。
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