竹東槍擊案1犯嫌投案 涉殺人罪嫌重大有逃亡之虞遭聲押

疑似犯下槍擊竹東三環幫堂口的嫌犯之一郭姓男子，昨入境桃園機場立刻遭拘提，檢察官經偵訊認定他涉殺人罪嫌疑重大並有逃亡、湮滅證據之虞，已依法向新竹地方法院聲請羈押禁見，檢警仍持續追緝其他在逃涉案嫌犯。

新竹地檢署深夜對外說明指出，1月24日在竹東鎮發生的重大槍擊死亡案件，經檢察官吳柏萱指揮內政部警政署刑事警察局、新竹縣政府警察局等單位縝密蒐證後，昨天拘提涉案的郭姓犯嫌。

經承辦檢察官偵訊後，於今天認其涉犯刑法第271條第1項殺人罪嫌疑重大並有逃亡、湮滅證據之虞，依法向新竹地方法院聲請羈押禁見。新竹地檢署將以嚴謹態度積極釐清案情，並依法追訴涉案人員、全力守護社會安寧。