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三環幫槍擊命案全國威力掃蕩 北市警搜索臨檢幫派活動239處
農曆春節前發生新竹縣三環幫堂口槍擊命案，警政署前天及昨天威力掃蕩，台北市警察局搜索、臨檢幫派經常活動處所239處，並攔查可疑人車，查獲詐欺、毒品等案，希望穩定春節治安。
北市警局動員932名警力，針對幫派經營、依附、圍事或賴以為生的經常活動處所239處，編排專案搜索及臨檢，並對易衍生公安問題場所、治安死角、路段及管制站的可疑人士、車輛攔停查證身分。
北市刑警大隊統計，專案查獲詐欺罪3人、恐嚇取財罪1人、故意傷害罪3人、賭博罪18人、毒品罪11人及其他犯罪30人，並查獲安非他命1084.64公克、K他命4.66克、大麻2.99克、煙彈1個及其他毒品24.26克。
市警局表示，為穩定春節治安，防制黑道幫派暴力破壞社會秩序，落實警政署威力掃蕩專案，實施臨路檢勤務，展現淨化治安決心；民眾如發現犯罪情資線索，可隨時提供警方偵處。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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