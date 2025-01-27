三環幫槍擊命案全國威力掃蕩 北市警搜索臨檢幫派活動239處

農曆春節前發生新竹縣三環幫堂口槍擊命案，警政署前天及昨天威力掃蕩，台北市警察局搜索、臨檢幫派經常活動處所239處，並攔查可疑人車，查獲詐欺、毒品等案，希望穩定春節治安。

北市警局動員932名警力，針對幫派經營、依附、圍事或賴以為生的經常活動處所239處，編排專案搜索及臨檢，並對易衍生公安問題場所、治安死角、路段及管制站的可疑人士、車輛攔停查證身分。

北市刑警大隊統計，專案查獲詐欺罪3人、恐嚇取財罪1人、故意傷害罪3人、賭博罪18人、毒品罪11人及其他犯罪30人，並查獲安非他命1084.64公克、K他命4.66克、大麻2.99克、煙彈1個及其他毒品24.26克。

市警局表示，為穩定春節治安，防制黑道幫派暴力破壞社會秩序，落實警政署威力掃蕩專案，實施臨路檢勤務，展現淨化治安決心；民眾如發現犯罪情資線索，可隨時提供警方偵處。

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