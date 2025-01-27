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雲林出動千警掃黑2天查獲7通緝犯 局長：絕不手軟
新竹市在春節前發生槍擊命案，為穩定春節治安，雲林縣警局1月25、26日執行威力掃蕩專案臨檢勤務，出動近千名人力強力掃黑，兩天查獲7名通緝犯。
雲林縣警局連續兩天展開系統性掃黑，出動近千名警力，針對全縣KTV、酒店、小吃部、不法分子及黑道幫派經營、依附、圍事、賴以為生之行業等有危害治安之場所進行臨檢，執行閉鎖式掃蕩、地毯式臨檢及重要路段攔檢。
兩天內臨檢52處所、巡邏286班次，查獲通緝犯7人，自23日至今，已破獲妨害自由2件2人、毒品案4件4人、製毒處所1處、製毒工具1大批、詐欺案8件8人、公共危險5件5人、竊盜5件5人、駕駛過失5件5人等。
縣警局長李建民表示，警方絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活，為穩定農曆春節期間治安、防制重大治安事故，針對任何暴力案件均深入追查幕後不良幫派、組織，斬斷金流，絕不手軟，民眾如發現可疑或不法情事，請即向警察機關舉報，以利查緝。
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