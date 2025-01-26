竹東槍擊案5嫌犯案後速搭機…桃園機場逮到1嫌！他回台投案偵訊中

竹東三環幫北興路堂口前天遭人持刀槍尋仇，造成1死5傷，犯下此案的5名嫌犯疑在犯案後迅速搭機離台，但其中1嫌因承受壓力，最終選擇在今天回台投案，入境時在桃園機場接受警方調查，已被帶回新竹偵訊當中。

據了解，投案嫌犯疑為三環幫內成員，因團伙作案槍殺幫內老大劉憲治，雖然案發後逃往國外，不過在警方策動及幫派內壓力下，今天選擇回台投案，他在搭機前就已經與警方專案小組取得聯繫，表明願意配合偵辦，因此警方晚間順利在桃園機場入境處逮人。

新竹地檢署已對其發出拘票，警方對於他的身分極為保密，已將他從桃園機場帶回竹東警分局釐清案情，同時也掌握其餘4名嫌犯身分及動向。

據地方知情人士所述，劉憲治遭槍殺疑似是惹到幫內新興勢力，才遭新興勢力的5名成員持槍上門尋仇，原本雙方正打算在北興路上的堂口談判，但不知為何爆發衝突，直接在泡茶間發生扭打，以致發生槍擊及持刀追砍，造成劉憲治傷重不治，其餘5名在場的劉憲治友人也負傷。

5名嫌犯作案後先是開車從竹東逃往新竹市，並將作案的白色自小客車棄車於經國大橋下，隨後又有一輛黑色賓士前來接應，嫌犯之後又分頭行動，一部分成員迅速搭機離台，另有一部分選擇藏匿於新竹地區一帶，目前仍在逃當中。