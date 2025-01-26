快訊

電動車起火 陸網：三元鋰電池「等同不給逃生機會」

歐巴馬婚變謠言滿天飛！好萊塢A咖女星被指當小三

楊梅休息站4死4傷車禍 雲林鄰居嘆：這年可怎麼過！

聽新聞
0:00 / 0:00

事情鬧大了！合歡山持步槍徘徊男投案 攝影師身分曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

合歡山武嶺今凌晨有人疑持步槍徘徊，引發關注，警方介入追查。持槍男子見事情鬧大了，近午到警局說明，自稱是攝影師，當時想說四下無人才持槍到鏡頭前自拍留念。經查，槍枝為無法擊發的玩具槍，無危害安全之虞，警方勸誡後請回。

合歡山武嶺海拔3275公尺是「全台公路最高點」，不少民眾會透過「武嶺亭即時影像」查看即時路況和雪況，也有不少人會利用即時影像拍照留念，但今凌晨的即時影像中卻出現一名男子疑手持步槍，在附近走動徘徊約20分鐘，引發關注。

仁愛警分局則表示，今凌晨2時獲報，有男子持長槍在武嶺徘徊，立刻派遣警力前往查察，但到場未發現該男子，逐一盤查周邊人車並未發現可疑人事物，後續調閱相關監視器畫面進一步追查，持續釐清該槍枝真實性。

由於，警方積極深入追查，且已躍上新聞版面，該名持槍男子見事情鬧大了，今天帶著監視器畫面中的長槍及當時穿著的衣物到警局說明。警方調查，該名46歲陳姓男子為攝影師，有在生存遊戲及軍品刊物撰稿，無前科，為留念持槍自拍。

陳男向警方供稱，他昨晚到合歡山等雪，因為當過軍人，想說重溫一下站哨，且當時四下無人，才會拿生存遊戲的玩具槍去武嶺亭旁，透過用該即時影像鏡頭自拍留念一下，沒想到引發軒然大波。

仁愛警分局表示，經檢視該把長槍為生存遊戲玩具槍，無法擊發、槍管未通，無危害安全之虞；且當時周遭附近沒有其他人，生存玩具槍枝非公告查禁物品，因此未違涉及刑法及社會秩序維護法，向他說明告誡請回，玩具槍也讓他自行帶回。

合歡山武嶺亭今凌晨有男子疑持長槍在附近徘徊，警方介入追查，該持槍男子見事情鬧大了，今中午到警局說明。圖／民眾提供
合歡山武嶺亭今凌晨有男子疑持長槍在附近徘徊，警方介入追查，該持槍男子見事情鬧大了，今中午到警局說明。圖／民眾提供
合歡山武嶺亭今凌晨有男子疑持長槍在附近徘徊，持槍男子見事情鬧大了，近午帶著畫面中的長槍及當時穿著衣物到警局說明。圖／民眾提供
合歡山武嶺亭今凌晨有男子疑持長槍在附近徘徊，持槍男子見事情鬧大了，近午帶著畫面中的長槍及當時穿著衣物到警局說明。圖／民眾提供
合歡山武嶺亭今凌晨有男子疑持長槍在附近徘徊，持槍男子見事情鬧大了，近午帶著畫面中的長槍及當時穿著衣物到警局說明。圖／民眾提供
合歡山武嶺亭今凌晨有男子疑持長槍在附近徘徊，持槍男子見事情鬧大了，近午帶著畫面中的長槍及當時穿著衣物到警局說明。圖／民眾提供
合歡山武嶺亭今凌晨出現一名男子疑持長槍在附近走動徘徊，引發關注，警方已介入追查。圖／擷自武嶺亭即時影像
合歡山武嶺亭今凌晨出現一名男子疑持長槍在附近走動徘徊，引發關注，警方已介入追查。圖／擷自武嶺亭即時影像
合歡山武嶺亭今凌晨出現一名男子疑持長槍在附近走動徘徊，引發關注，警方已介入追查。圖／擷自武嶺亭即時影像
合歡山武嶺亭今凌晨出現一名男子疑持長槍在附近走動徘徊，引發關注，警方已介入追查。圖／擷自武嶺亭即時影像
合歡山武嶺亭今凌晨有男子疑持長槍在附近徘徊，持槍男子見事情鬧大了，近午帶著畫面中的長槍及當時穿著衣物到警局說明。圖／民眾提供
合歡山武嶺亭今凌晨有男子疑持長槍在附近徘徊，持槍男子見事情鬧大了，近午帶著畫面中的長槍及當時穿著衣物到警局說明。圖／民眾提供

即時影像 攝影師 武嶺

延伸閱讀

影／合歡山武嶺半夜驚見男子持長槍徘徊 警方追查中

影／合歡山連夜下雪積雪超過3公分 美如童話世界

等紅燈遇死劫…24歲網紅攝影師遭追撞亡 父致歉：工作約定無法完成

合歡山「警」色瞬間爆紅！7千人被融化 網直呼：最可愛的警察杯杯

相關新聞

事情鬧大了！合歡山持步槍徘徊男投案 攝影師身分曝光

合歡山武嶺今凌晨有人疑持步槍徘徊，引發關注，警方介入追查。持槍男子見事情鬧大了，近午到警局說明，自稱是攝影師，當時想說四...

高雄酒店經紀人開BMW在市區龜速 警攔查發現喪屍煙彈

從事酒店經紀人的蔡姓男子20日清晨下班駕BMW行經高市鬧區，因時速僅約10公里，巡邏警網發現怪異盤查，眼尖發現駕駛座有一...

影／900萬毒品藏保險箱 老少配毒鴛鴦遭埋伏警查獲

台中市刑大六隊在去年中溯源張姓女子販毒案，發現已遭毒品通緝的黃姓男子是上層藥頭，警方循線在去年底於太平區黃男住處埋伏，當...

天道盟「鐵霸」妹夫遭毆 警防火併

天道盟太陽會大佬劉川園是現任盟主「鐵霸」親妹夫，本月廿三日疑因處理小弟財務糾紛，在住家停車場被萬華地區「同理家族」成員押...

幫派蠢動 警啟動春節掃黑

近日接連發生黑幫火併槍擊及擄人事件，警政署為穩定春節期間治安，昨起兩天啟動「威力掃蕩」專案勤務，針對幫派分子經常出入據點...

天道盟「鐵霸」妹夫遭擄圍毆 4動手男到案供出「幕後主嫌」

天道盟太陽會大佬、同時也是天道盟現任盟主「鐵霸」的親妹夫劉川園，23日傍晚4時許，從公司回到台北市文山區住家，在住家大樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。