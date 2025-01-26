事情鬧大了！合歡山持步槍徘徊男投案 攝影師身分曝光

合歡山武嶺今凌晨有人疑持步槍徘徊，引發關注，警方介入追查。持槍男子見事情鬧大了，近午到警局說明，自稱是攝影師，當時想說四下無人才持槍到鏡頭前自拍留念。經查，槍枝為無法擊發的玩具槍，無危害安全之虞，警方勸誡後請回。

合歡山武嶺海拔3275公尺是「全台公路最高點」，不少民眾會透過「武嶺亭即時影像」查看即時路況和雪況，也有不少人會利用即時影像拍照留念，但今凌晨的即時影像中卻出現一名男子疑手持步槍，在附近走動徘徊約20分鐘，引發關注。

仁愛警分局則表示，今凌晨2時獲報，有男子持長槍在武嶺徘徊，立刻派遣警力前往查察，但到場未發現該男子，逐一盤查周邊人車並未發現可疑人事物，後續調閱相關監視器畫面進一步追查，持續釐清該槍枝真實性。

由於，警方積極深入追查，且已躍上新聞版面，該名持槍男子見事情鬧大了，今天帶著監視器畫面中的長槍及當時穿著的衣物到警局說明。警方調查，該名46歲陳姓男子為攝影師，有在生存遊戲及軍品刊物撰稿，無前科，為留念持槍自拍。

陳男向警方供稱，他昨晚到合歡山等雪，因為當過軍人，想說重溫一下站哨，且當時四下無人，才會拿生存遊戲的玩具槍去武嶺亭旁，透過用該即時影像鏡頭自拍留念一下，沒想到引發軒然大波。