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竹東發生幫派槍擊案 竹市警規畫威力掃蕩打擊黑幫

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮鬧區北興路前天下午發生槍擊命案，竹東三環幫堂口遭五名蒙面歹徒持刀槍尋仇，三環幫重要幹部「阿治」劉憲治身中二槍及多處刀傷送醫不治，另有五人受傷。由於新竹縣緊鄰新竹市，對此，市警局全力打擊幫派勢力，25至26日規畫「威力掃蕩」專案勤務，針對轄內幫派經營、依附、圍事及賴以維生的營業點共95處執行臨檢與攔查，希望穩定農曆春節治安。

警方指出，由於竹縣竹東地區發生的幫派成員槍擊案件造成民眾心理不安，市警局為強力壓制幫派囂張氣焰，防制幫派間火拼、蠢蠢欲動，特別於春節前1月25至26日為期2天掃蕩幫派組合專案，動員各分局警力共114人次，針對轄內幫派組合堂口據點、圍事行業處所、經營行業及成員經常聚集出入處所執行臨檢，並於轄區交界處設下路檢站執行攔停盤查勤務，以達治安平穩目的。

警察局長許頌嘉說，警方將持續加強掃黑、打詐、緝毒及肅槍等工作，幫派分子不要以身試法，也呼籲民眾看到可疑的人事物，請立即向警察機關報案。

據悉，這起竹東三環幫槍擊命案，地方盛傳恐是三環幫內鬥，有特定人士新開賭場插旗未跟劉憲治商量、報備，劉因此找了20多個小弟去砸場鬧事，恐因此引發殺機，不過，細節仍待檢警調查釐清。

警方循線前天深夜在新竹市經國大橋下尋獲作案車輛，因經國大橋下位處偏僻，沿途監視器不密集，警方研判歹徒早已規畫逃亡路線，利用小路製造斷點，棄車後不排除變裝再由他人接應離開。目前五嫌仍在逃，警全面展開搜捕，並掌握接應五人的車輛，持續偵辦中。

市警局全力打擊幫派勢力，25至26日規畫「威力掃蕩」專案勤務。圖／警方提供
市警局全力打擊幫派勢力，25至26日規畫「威力掃蕩」專案勤務。圖／警方提供
市警局針對轄內幫派經營、依附、圍事及賴以維生的營業點共95處執行臨檢與攔查，希望穩定農曆春節治安。圖／警方提供
市警局針對轄內幫派經營、依附、圍事及賴以維生的營業點共95處執行臨檢與攔查，希望穩定農曆春節治安。圖／警方提供
市警局針對轄內幫派經營、依附、圍事及賴以維生的營業點共95處執行臨檢與攔查，希望穩定農曆春節治安。圖／警方提供
市警局針對轄內幫派經營、依附、圍事及賴以維生的營業點共95處執行臨檢與攔查，希望穩定農曆春節治安。圖／警方提供

幫派 新竹 槍擊

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