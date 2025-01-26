高雄酒店經紀人開BMW在市區龜速 警攔查發現喪屍煙彈
從事酒店經紀人的蔡姓男子20日清晨下班駕BMW行經高市鬧區，因時速僅約10公里，巡邏警網發現怪異盤查，眼尖發現駕駛座有一支電子煙，警方詢問來源，蔡支吾其詞，警方當場測試是俗稱「喪失煙彈」依託咪酯的煙油，將他逮捕送辦。
新興警分局自強路派出所巡邏警組20日清晨近6時許巡邏經過前金區中山一路與五福路口時，發現前方一輛BMW轎車行駛時速約10公里，異常龜速，行徑怪異，遂尾隨上前攔查。
從事酒店經紀人的BMW駕駛蔡姓男子（29歲）乖乖配合受檢，下車後，警方檢視車中有無違禁品，眼尖發現駕駛座旁置物盒上放了一支電子煙，警方詢問蔡男電子煙出處，蔡男支吾其詞。
警方當場實施初篩，結果顯示煙油是新興的二級毒品俗稱「喪失煙彈」的依託咪酯液體，約有6公克，當場將蔡上銬逮捕；警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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