影／900萬毒品藏保險箱 老少配毒鴛鴦遭埋伏警查獲

台中市刑大六隊在去年中溯源張姓女子販毒案，發現已遭毒品通緝的黃姓男子是上層藥頭，警方循線在去年底於太平區黃男住處埋伏，當場查獲黃與其相差21歲的陳姓女友，另黃租屋處的保險箱內，查獲市價近900萬元的海洛因、安非他命等毒品，檢方聲押二人獲准，近日起訴。

台中刑大六隊在去年6、7月間，偵辦張姓女子涉毒品案，查出供給毒品的是已被台中地檢署發布通緝的黃姓男子（62歲），經報請台中地檢署檢察官指揮後，查出黃落腳在太平區長安東路的大樓內。

檢警在去年底在現場埋伏，當場查獲黃與陳姓女友（41歲），以及在黃租屋處的保險箱內，查獲洛因（重989公克）、安非他命（重757.88公克）、分裝袋及手機等贓證物，毒品市價約900萬元。

經查，黃男因都找女友出面租賃房屋，經常搬家，以躲避查緝，但又擔心高價的毒品，遭其他同行覬覦，因此會把毒品鎖在保險箱內。

警方執行搜索時，陳女先被刑警逮捕，陳女為掩護男友，還大聲呼喊，意圖使黃男從後門逃脫，但警方已設下十面埋伏，黃無所遁形，只能落網，警詢後依毒品罪送辦，檢方聲押二人獲准，近日偵結，依毒品、藏匿人犯等罪起訴。

台中市刑大呼籲，民眾應正視毒品問題並遠離毒品危害，不要因一時好奇、刺激而染上毒癮，除了會傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事，警方將持續落實「安居緝毒」精神，掃蕩毒品，淨化社會治安。