天道盟「鐵霸」妹夫遭毆 警防火併

台北市發生天道盟盟主鐵霸妹夫劉川園遭擄毆打，刑事局將針對黑幫展開威力掃蕩專案勤務。圖/聯合報系資料照片 天道盟太陽會大佬劉川園是現任盟主「鐵霸」親妹夫，本月廿三日疑因處理小弟財務糾紛，在住家停車場被萬華地區「同理家族」成員押走，帶到萬華區雙園街一處地點圍毆後釋放。涉嫌動手的四名嫌犯昨陸續到案，供出是替事跡不明的幕後主嫌「肥肥」討債，警方調查中。北市警方擔憂天道盟報復火併，正全力壓制尋仇。

據了解，劉川園疑似出面處理小弟「十九」與「同理家族」的財務糾紛，引起對方不滿，廿三日傍晚押走從公司回到北市文山區住家的劉川園施暴；劉妻發現丈夫失蹤，晚間向警方報案請求協尋。廿四日凌晨三時劉獲釋。

警方調查，「同理家族」押走劉川園後蒙住他的頭毆打，造成劉的腳骨裂，隨後放人。劉川園傷勢不重，但天道盟是國內三大幫派之一，幫內大老、現任盟主親妹夫遭毆，警方預料天道盟會發動報復。

道上傳出，「十九」與「同理家族」成員合資經營賭場，最後拆夥，雙方有一筆七百萬元的財物損失需處理，劉川園得知後出面協調，但最後「十九」未負擔這筆損失，「同理家族」認為吃虧，要求「十九」應負擔三五○萬元，但「十九」避不見面，就找上當初替小弟出頭的劉川園。

劉川園畢業於國立大學法律系，曾是「鐵霸」軍師，和鐵霸妹妹結婚後親上加親。他曾涉及擄人勒贖案入獄，出獄後轉型從商，淡化幫派角色；後來曾在台南酒駕與警方衝突，再度上媒體版面；如今替小弟出頭遭人擄走毆打，又成焦點。