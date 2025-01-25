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「鐵霸」妹夫遭擄…傳天道盟已出動尋仇 4犯案男到案供出幕後主謀

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天道盟「鐵霸」妹夫遭擄圍毆 4動手男到案供出「幕後主嫌」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

天道盟太陽會大佬、同時也是天道盟現任盟主「鐵霸」的親妹夫劉川園，23日傍晚4時許，從公司回到台北市文山區住家，在住家大樓地下停車場，遭萬華地區「同理家族」成員押走，帶到萬華區雙園街一處地方毆打，造成腿部骨裂。涉嫌動手的4名嫌犯，今天陸續到案，並供出是替幕後主嫌「肥肥」討債。

4名動手的「同理家族」成員，協持劉川園到雙園街一處地點，4人都坦承動手，拿球棒、膠條毆打劉，造成劉川園腿部骨裂；至於幕後主嫌「肥肥」，目前下落不明，警方正追查「肥肥」的身分與下落。

劉川園畢業知名國立大學法律系，過去是「鐵霸」軍師，因為和鐵霸親妹妹結婚，因此親上加親，他曾因涉及擄人勒贖案入獄，出獄後轉型從商，淡化幫派角色形象，他曾在台南酒駕與警方衝突，再度跳上媒體版面，如今因為替小弟出頭遭人擄走毆打，又成為警方關注焦點。

台北市文山二警分局指出，23日晚間9時許，劉川園妻子、也就是「鐵霸」親妹妹向警方報案先生失蹤，請求警方協尋。警方調閱監視器連夜追查，發現劉川園當天下午遭數人從家中停車場帶走，24日凌晨3時許獲釋後自行就醫。

劉川園的小弟「十九」與萬華「同理家族」成員走很近，算是同理家族成員之一，他與「同理家族」成員合資經營賭場，但最後拆夥，雙方有一筆700萬元的財務糾紛需要處理，劉川園得知後出面協調，「十九」沒有負擔損失，「同理家族」認為吃虧，表示「十九」應該要負擔一半350萬元，但「十九」避不見面，最後就找上當初替小弟出面的劉川園。

由於劉川園過去擔任「鐵霸」軍師，後來又成為「鐵霸」妹夫，遭「同理家族」成員擄走，被天道盟視為奇恥大辱，據悉目前天道盟都在找動手嫌犯及幕後主嫌，台北市警方不敢大意，全力約制雙方避免火併。

24日新竹縣竹東地區發生黑幫火併槍擊案件，造成三環幫劉姓老大死亡，刑事局與新竹縣警察局組成專案小組追查；23日下午，天道盟盟主鐵霸妹夫劉川園，遭萬華不良組合「同理家族」擄走遭毆，24日凌晨才獲釋。

警政署為穩定農曆春節期間治安，結合「重要節日治安維護工作」，25、26日啟動「威力掃蕩」專案勤務，針對幫派分子經常出入據點、各轄重要路段，編排全面性臨檢及路檢勤務，全力打擊幫派囂張氣焰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市警方尋獲擄走天道盟盟主妹夫劉川園的作案車輛，並拖吊回台北市文山二警分局。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方尋獲擄走天道盟盟主妹夫劉川園的作案車輛，並拖吊回台北市文山二警分局。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方尋獲擄走天道盟盟主妹夫劉川園的作案車輛，並拖吊回台北市文山二警分局。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方尋獲擄走天道盟盟主妹夫劉川園的作案車輛，並拖吊回台北市文山二警分局。記者廖炳棋/翻攝

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