竹東黑道掃射、鐵霸妹夫遭擄 全國啟動掃蕩黑幫勤務

24日新竹縣竹東地區發生黑幫火併槍擊案件，刑事局與新竹縣警察局組成專案小組追查；23日下午，天道盟盟主鐵霸妹夫劉川園，遭萬華不良組合「同理家族」擄走遭毆，24日凌晨才獲釋。政署為穩定農曆春節期間治安，結合「重要節日治安維護工作」，25、26日啟動「威力掃蕩」專案勤務，針對幫派分子經常出入據點、各轄重要路段，編排全面性臨檢及路檢勤務，全力打擊幫派囂張氣焰。

刑事局指出，各警察機關的「威力掃蕩」專案勤務，將針對全國2200餘個幫派經常活動處所，包含經營、依附、圍事或賴以為生據點，編排專案搜索臨檢；另針對各轄重要路段，各警察機關，依警察職權行使法，指定轄內重要公共場所、路段及管制站，實施攔停人、車並查證身分，發現不法將立即究辦並溯源追查，誓言展現「治安零死角，掃蕩無假期」、「打擊犯罪、掃黑制暴」決心。

刑事局統計今年打擊幫派犯罪成果績效，自1月1日至24日止，共偵破22個幫派犯罪組織、犯嫌147人，其中涉詐欺利益者10個組織（占比45.5%）。

刑事局表示，12日高雄市警察局破獲王姓男子犯罪集團共5人，王嫌涉嫌在酒店聚眾滋事，查扣改造克拉克、衝鋒槍MPX槍枝各1把、子彈123顆。

13日新北市警察局破獲周姓角頭投資虛擬貨幣詐欺集團共12人，查獲現金25萬9000元、1724萬餘顆USDT（價值逾新台幣5億元）、0.36顆ETH（價值約新台幣3萬） 。

16日桃園市警察局破獲疑似血鷹幫的詐欺車手集團共9人，查扣現金180萬、自小客車2輛、AirTag 1個、點鈔機。

16日台北市警察局破獲竹聯幫天堂周姓男子共7人，周嫌等人涉嫌暴力追討德州撲克賭債，查扣監視器、賭具籌碼約159萬、德州撲克玩家名單、摺疊刀。

16日台南市警察局聯合刑事局破獲竹聯幫仁堂弘仁會台南分會黃姓男子共10人，黃嫌等人涉嫌暴力控制提供人頭帳戶民眾，查扣現金36萬餘元、疑似毒品晶體1包、電子煙彈、夾鏈袋、電子磅秤。

21日台中市警察局破獲周姓角頭等8人，周嫌等人涉嫌誘騙被害人出國到柬埔寨工作，勒索返國贖金。

20日新竹縣警察局破獲竹聯幫仁堂明仁會蘇姓男子等4人，涉嫌拘禁並毆打被害人並向家屬索討博弈賭債，查扣涉案用行動電話、束帶、膠帶、鋁棒、彈簧刀等贓證物。

21日新竹市警察局破獲三光幫徐姓男子等7人，徐嫌涉嫌聚眾圍毆並拘禁被害人。