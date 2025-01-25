影／「鐵霸」妹夫劉川園遭擄…車棄關西休息站 警掌握對象追緝中

天道盟太陽會大佬、同時也是天道盟現任盟主「鐵霸」的親妹夫劉川園，23日傍晚4時許，從公司回到台北市文山區住家，在住家大樓地下停車場，遭萬華地區「同理家族」成員押走，帶到萬華區雙園街一處地方毆打，造成腿部骨裂。目前台北市警方組成專案小組，正全力調查，並嚴防幫派間報復火併。

台北市文山二警分局今天上午指出，23日晚間9時許，劉川園妻子、也就是「鐵霸」親妹妹向警方報案先生失蹤，請求警方協尋。警方調閱監視器連夜追查，發現劉川園當天下午遭數人從家中停車場帶走，24日凌晨3時許獲釋後自行就醫。

劉川園的小弟「十九」與萬華「同理家族」成員走很近，算是同理家族成員之一，他與「同理家族」成員合資經營賭場，但最後拆夥，雙方有一筆700萬元的財物損失需要處理，劉川園得知後出面協調，「十九」沒有負擔賭場損失，「同理家族」認為吃虧，表示「十九」應該要負擔一半350萬元，但「十九」避不見面，最後就找上當初替小弟出面的劉川園。

目前警方由轄區文山二警分局會同台北市刑警大隊組成專案小組積極偵辦，並報請台北地檢署指揮，以妨害自由案件偵辦。

涉嫌擄人的「同理家族」，23日下午在劉川園住家停車場內開車將人擄走，為防範警方以車追人，還將車輛停在高速公路關西休息站後，再由同夥接應閃人，專案小組調閱監視器，昨天凌晨3時許找到作案車輛。

目前警方尋獲作案車輛，初步已掌握數名特定犯嫌涉案，將全力釐清案發原因及經過，並同時強力約制勿再衍生報復尋仇等暴力行為。