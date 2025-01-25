天道盟盟主「鐵霸」妹夫劉川園遭擄走毆打 警嚴防尋仇火併

天道盟太陽會大佬、同時也是天道盟現任盟主「鐵霸」的親妹夫劉川園，23日傍晚4時許，從公司回到台北市文山區住家，在住家大樓地下停車場，遭萬華地區「同理家族」成員押走，帶到萬華區雙園街一處地方毆打。目前台北市警方組成專案小組，正全力調查，並嚴防幫派間報復火併。

據了解，劉川園疑似出面處理小弟「十九」與「同理家族」的債務糾紛，引起對方不滿，前天他回到住家遭人押走，妻子發現丈夫失蹤，打電話也找不到人，因此報警劉川園失蹤，希望警方幫忙找人；劉川園被毆獲釋後，警方立即找到劉川園詢問詳情。

劉川園的小弟「十九」與「同理家族」成員合資經營賭場，但最後拆夥，雙方有一筆700萬元的財物損失需要處理，劉川園得知後出面協調，「十九」沒有負擔賭場損失，「同理家族」認為吃虧，表示「十九」應該要負擔一半350萬元，但「十九」避不見面，最後就找上當初替小弟出面的劉川園。

「同理家族」前天押走劉川園後，帶到雙園街一處地點，將劉的頭臉蒙住毆打，造成劉的腳骨裂，隨後放人。儘管劉川園傷勢不重，但國內三大幫派之一的現任盟主親妹夫遭打，警方預料天道盟無法忍受遭此羞辱，報復態勢一觸即發，目前台北市警方正全力壓制雙方尋仇。

劉川園畢業知名國立大學法律系，過去是「鐵霸」軍師，因為和鐵霸親妹妹結婚，因此親上加親，他曾因涉及擄人勒贖案入獄，出獄後轉型從商，淡化幫派角色形象，他曾在台南酒駕與警方衝突，再度跳上媒體版面，如今因為替小弟出頭遭人擄走毆打，又成為警方關注焦點。

萬華地區的「同理家族」，是模仿打死警察薛貞國的「中山聯盟」形式，由萬華在地各角頭、幫派間的外圍成員，跨幫派組成協力組織，成員間有人需要幫忙，就有成員跳出力挺。

原本萬華地區角頭對「同理家族」不是很重視，直到去年萬華地區養生館，遭「同理家族」報復砸店，同時在台北市一天內發生數起鬥毆尋仇案件，「同理家族」正式浮上台面；另外同理家族一名馮姓成員，在新莊被詐賭後，擄走場主等5人，毆打凌虐強逼對方賠償120萬元，警方介入調查逮捕馮嫌等人。

不過萬華「同理家族」組織鬆散，沒有明確的組織形式，成員來自各幫派及角頭，彼此靠手機即時通訊軟體聯繫，台北市警方一直沒有辦法有效壓制，甚至發生案件後，也無法找到有效對口，對於警方控制黑幫態勢，有一定的隱憂，劉川園被毆，目前警方已掌握對象，正全力查緝。