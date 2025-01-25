快訊

經典賽／兩大王牌參戰！日媒評中華隊啦啦隊女孩「最強陣容」

春節「四大天王」回來了！一票網友驚呼：終於知道它們的名字

娃娃機店遭竊！24歲警「擊斃通緝犯」挨告 YouTuber募款挺執法

聽新聞
0:00 / 0:00

通緝男搶娃娃機店駕車逃遭擊斃 開槍24歲警挨告…天龍德募款挺執法

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

YouTuber天龍德經營娃娃機台店，不料6日凌晨遭通緝犯凌姓男子闖入偷竊，損失超過20萬元，因此立即報案。新北市板橋警方6日中午攔查1輛懸掛假車牌車輛，駕駛凌男不服攔查還涉嫌衝撞，警方立即開槍制止並尾隨追捕，一路從板橋追到樹林，在樹林區環漢路將車輛攔下，發現凌男背部中彈已無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。死者家屬事後不僅控告警員執法過當並要求國賠。

YouTuber天龍德日前在網路直播表示，通緝犯6日凌晨闖入他所經營的抓娃娃機店，持油壓剪、榔頭破壞兌幣機後，竊取16萬3200元，隨後揚長而去，若算上被破壞的兌幣機要價4萬9000元，他又得再買一台補上，損失總計超過20萬元。

如今家屬控告警員執法過當，並要求國賠，天龍德不忍24歲警員年紀輕輕葬送前途，因此不僅不會向死者家屬追討20多萬損失，幫忙募款及出錢籌得15萬元喪葬費，盼以此向家屬展現善意，替警員解套。天龍德說希望讓警員能順利度過官司，「大家的立場都是站在要去幫助一個年輕員警，讓他未來不要因為這個案件受影響。」

板橋警分局沙崙派出所巡邏員警於今年1月6日下午2時許，板橋區大觀路3段與篤行路2段口發現凌姓男子（55歲）駕駛一輛涉嫌遭侵占的汽車，且該車懸掛失竊車牌，員警尾隨追緝，該車發現逃逸行至新北市樹林區環漢路5段與東豐街口遇停等紅燈車陣時，仍試圖從右側路肩鑽行逃逸。巡邏員警立即從車陣左側前行至環漢、東豐路口實施攔截包抄，並持槍喝令嫌犯停車。

豈料，凌男不從繼續加速企圖撞開前方民眾機車及執勤員警，情況危急之下，員警向嫌犯車輛左前輪胎射擊5槍，該車雖受損仍加速行駛並於右轉東豐街後停下。員警上前將車輛攔停，發現凌姓駕駛身中1槍，車內右前座還有乘客楊女（43歲）為台北地檢署發布的毒品通緝犯，並在其身上搜出毒品，車內也搜出數把刀械。

新北市板橋警方本月6日攔查1輛懸掛假車牌車輛時，駕駛凌姓男子不服攔查還衝撞警方，警方立即開槍制止並尾隨追捕，一路從板橋追到樹林，在樹林區環漢路將車輛攔下，發現駕駛背部中彈已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，警方當時在現場拉封鎖線採證。圖／聯合報系資料照
新北市板橋警方本月6日攔查1輛懸掛假車牌車輛時，駕駛凌姓男子不服攔查還衝撞警方，警方立即開槍制止並尾隨追捕，一路從板橋追到樹林，在樹林區環漢路將車輛攔下，發現駕駛背部中彈已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，警方當時在現場拉封鎖線採證。圖／聯合報系資料照
新北市板橋警方本月6日攔查1輛懸掛假車牌車輛時，駕駛凌姓男子不服攔查還衝撞警方，警方立即開槍制止並尾隨追捕，一路從板橋追到樹林，在樹林區環漢路將車輛攔下，發現駕駛背部中彈已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，警方當時在現場拉封鎖線採證。圖／聯合報系資料照
新北市板橋警方本月6日攔查1輛懸掛假車牌車輛時，駕駛凌姓男子不服攔查還衝撞警方，警方立即開槍制止並尾隨追捕，一路從板橋追到樹林，在樹林區環漢路將車輛攔下，發現駕駛背部中彈已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，警方當時在現場拉封鎖線採證。圖／聯合報系資料照

娃娃機 警察 通緝

延伸閱讀

雜魚雜魚～日本YouTuber實寫化「雌小鬼初音」瑟氣全失...

台南超商店員遭凌虐、高樓開槍慘死命案 四海幫組長、女店長重判

宜蘭監獄槍擊案疑口角糾紛…2犯嫌到案 開槍者仍在逃

吳乃仁與檢察官餐敘？ 吳思瑤：不要看到黑影就開槍

相關新聞

通緝男搶娃娃機店駕車逃遭擊斃 開槍24歲警挨告…天龍德募款挺執法

YouTuber天龍德經營娃娃機台店，不料6日凌晨遭通緝犯凌姓男子闖入偷竊，損失超過20萬元，因此立即報案。新北市板橋警...

天道盟盟主「鐵霸」妹夫劉川園遭擄走毆打 警嚴防尋仇火併

天道盟太陽會大佬、同時也是天道盟現任盟主「鐵霸」的親妹夫劉川園，23日傍晚4時許，從公司回到台北市文山區住家，在住家大樓...

影／翻車4人傷有幼童 竟搜出安非他命、喪屍煙彈…父送辦

陳姓男子昨天開車載妻子和2名幼童在基隆環港街八斗子分駐所旁，失控開到對向撞上路邊其他車輛後翻覆，四輪朝天，4人輕傷被送醫...

酒店傳滋事…台南警到場活逮「自己人」 還持改造手槍送辦

台南市警四分局15日清晨1時許據報酒店有人滋事，警方到場後發現傅姓男子已斷片，在身上起出一把改造手槍，調查其身分竟是保五...

賴清德檢討基層警打詐不力 掀起2個女人戰爭

賴清德總統日前稱打詐破案率1.3%，引發警察工會怒火，新北市長侯友宜昨指應源頭管理，綠議員戴瑋姍批侯搞不清楚狀況，議員江...

蒙古籍貨輪在我海纜線路詭異徘徊 海巡署登船確認無疑慮

蒙古籍「BAO SHUN（音譯寶順）」號貨輪日前在台灣北部近海異常繞行被海巡關切，12日起持續沿我12浬線外圍，朝西南方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。