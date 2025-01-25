通緝男搶娃娃機店駕車逃遭擊斃 開槍24歲警挨告…天龍德募款挺執法

YouTuber天龍德經營娃娃機台店，不料6日凌晨遭通緝犯凌姓男子闖入偷竊，損失超過20萬元，因此立即報案。新北市板橋警方6日中午攔查1輛懸掛假車牌車輛，駕駛凌男不服攔查還涉嫌衝撞，警方立即開槍制止並尾隨追捕，一路從板橋追到樹林，在樹林區環漢路將車輛攔下，發現凌男背部中彈已無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。死者家屬事後不僅控告警員執法過當並要求國賠。

YouTuber天龍德日前在網路直播表示，通緝犯6日凌晨闖入他所經營的抓娃娃機店，持油壓剪、榔頭破壞兌幣機後，竊取16萬3200元，隨後揚長而去，若算上被破壞的兌幣機要價4萬9000元，他又得再買一台補上，損失總計超過20萬元。

如今家屬控告警員執法過當，並要求國賠，天龍德不忍24歲警員年紀輕輕葬送前途，因此不僅不會向死者家屬追討20多萬損失，幫忙募款及出錢籌得15萬元喪葬費，盼以此向家屬展現善意，替警員解套。天龍德說希望讓警員能順利度過官司，「大家的立場都是站在要去幫助一個年輕員警，讓他未來不要因為這個案件受影響。」

板橋警分局沙崙派出所巡邏員警於今年1月6日下午2時許，板橋區大觀路3段與篤行路2段口發現凌姓男子（55歲）駕駛一輛涉嫌遭侵占的汽車，且該車懸掛失竊車牌，員警尾隨追緝，該車發現逃逸行至新北市樹林區環漢路5段與東豐街口遇停等紅燈車陣時，仍試圖從右側路肩鑽行逃逸。巡邏員警立即從車陣左側前行至環漢、東豐路口實施攔截包抄，並持槍喝令嫌犯停車。

豈料，凌男不從繼續加速企圖撞開前方民眾機車及執勤員警，情況危急之下，員警向嫌犯車輛左前輪胎射擊5槍，該車雖受損仍加速行駛並於右轉東豐街後停下。員警上前將車輛攔停，發現凌姓駕駛身中1槍，車內右前座還有乘客楊女（43歲）為台北地檢署發布的毒品通緝犯，並在其身上搜出毒品，車內也搜出數把刀械。