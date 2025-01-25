影／翻車4人傷有幼童 竟搜出安非他命、喪屍煙彈 父送辦
陳姓男子昨天開車載妻子和2名幼童在基隆環港街八斗子分駐所旁，失控開到對向撞上路邊其他車輛後翻覆，四輪朝天，4人輕傷被送醫。警方在車內查獲安非他命及疑含依託咪酯的喪屍煙彈，昨晚訊後將陳男依毒品、公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
警方調查，陳男（38歲）昨天下午近2時，開車右轉進入環港街後，車子突失控跨越路中央雙黃線，緩慢偏移到對向車道，接著發出砰的一聲，撞擊路邊停放3輛車後翻車，由於撞擊力道大，四輪朝天。
警方說，當時車內有一家4口，2名大人、2名幼童，最小的才不到2歲，小孩被嚇得直哭，警方及消防人員趕至處理，消防人員將4人送醫，但警方在查看車內散落物時，赫然發現車內有毒品，搜出二級毒品安非他命、疑含「依托咪酯」電子菸及菸彈，已送檢驗。陳男並無酒駕，警懷疑毒駕。
停在路邊車子被撞的車主趕至現場，發現被撞損十分嚴重，一名駕駛說，看到車子莫名其妙被撞成這樣，也不知道怎麼辦，要過年了才遭橫禍，直呼不知找誰賠，有夠倒楣。
第二分局表示，依托咪酯已列管為第二級毒品，施用後戕害心智甚鉅。八斗子分駐所副所長潘世熊說，警方訊後將陳男依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送基隆地檢偵辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言