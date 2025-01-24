酒店傳滋事…台南警到場活逮「自己人」 還持改造手槍送辦

台南市警四分局15日清晨1時許據報酒店有人滋事，警方到場後發現傅姓男子已斷片，在身上起出一把改造手槍，調查其身分竟是保五員警，經通報後移送傅男而遭裁押，警方追查其槍枝來源，帶回謝姓男子昨移送檢方，謝男避重就輕且2人供詞兜不攏，也遭台南地院裁押。

據調查，傅男年約30多歲，原本在台北服務，2年前好不容易調回南部保五任職。案發後，保五獲悉其重大違紀，記二大過免職。

據了解，15日凌晨1時許，傅已泥醉與酒店少爺口角，酒客見狀報警處理，員警抵達後，發現他已經喝到斷片，想查驗其身分，卻發現其背包內有1把改造手槍及子彈，隨後將他帶回調查。沒想到一查不得了，傅竟是保五員警，立即依規定通報。

然而，他當時因喝得醉醺醺，根本無法製作筆錄，事後清醒後，僅稱是槍是朋友給的。但他對持有改造手槍用途等細節均不願多說，是否在外與人結怨也三緘其口，令員警也摸不著頭緒。

在檢方要求下，警方循線追查其槍枝來源，發現傅男到安平酒店前就在中西區喝酒，並與謝男見面，22日找到謝男，昨日被依涉槍砲彈藥管制條例罪嫌移送法辦。

面對檢方偵訊時，謝避重就輕，也沒有未交代槍枝上游及其交易行為，明顯與傅的供詞兜不攏，傅及謝2人均遭聲押獲准。專案小組正擴大追查槍枝來源，進一步釐清2人關係與人脈。

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