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年前不平靜！竹東爆槍戰疑黑道火拚 8人送醫1命危

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年前不平靜！竹東爆槍戰疑黑道火拚 8人送醫1命危

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導

救護車示意圖。圖／AI生成
救護車示意圖。圖／AI生成

新竹縣竹東鎮今天下午近5點爆發疑似黑幫火拚，兩派人馬當街在北興路上開槍，爆發激烈槍戰，就連西瓜刀全部都拿出來亮刀互砍，傳出雙方有多人受傷，警消接獲通報已立即出動多輛救護車到場救護，同時出動快打部隊警力到場壓制。目前已知有8人送醫，1人無生命跡象。

據了解，今天下午疑似是竹東在地幫派因利益談判破裂，沒想到下午約4點53分，其中一方亮刀要砍對方，沒想到另一派人馬竟直接從外套內袋抽出手槍，直接在北興路與仁愛路口爆發槍戰。

竹東警分局第一時間出動快打部隊到場，不過因現場傳出有多人疑似中彈、刀傷，因此包含竹東消防分隊及鄰近其他消防分隊救護車都全部出動，現場至少已有4輛救護車到場，警方已封鎖北興路。

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