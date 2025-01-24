聽新聞
0:00 / 0:00
年前不平靜！竹東爆槍戰疑黑道火拚 8人送醫1命危
新竹縣竹東鎮今天下午近5點爆發疑似黑幫火拚，兩派人馬當街在北興路上開槍，爆發激烈槍戰，就連西瓜刀全部都拿出來亮刀互砍，傳出雙方有多人受傷，警消接獲通報已立即出動多輛救護車到場救護，同時出動快打部隊警力到場壓制。目前已知有8人送醫，1人無生命跡象。
據了解，今天下午疑似是竹東在地幫派因利益談判破裂，沒想到下午約4點53分，其中一方亮刀要砍對方，沒想到另一派人馬竟直接從外套內袋抽出手槍，直接在北興路與仁愛路口爆發槍戰。
竹東警分局第一時間出動快打部隊到場，不過因現場傳出有多人疑似中彈、刀傷，因此包含竹東消防分隊及鄰近其他消防分隊救護車都全部出動，現場至少已有4輛救護車到場，警方已封鎖北興路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言