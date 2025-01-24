賴清德檢討基層警打詐不力 掀起2個女人戰爭

賴清德總統日前稱打詐破案率1.3%，引發警察工會怒火，新北市長侯友宜昨指應源頭管理，綠議員戴瑋姍批侯搞不清楚狀況，議員江怡臻今則表示，民進黨根本不思反省，急於護航但根本是提油救火。

賴清德日前在警政署署務會報時指台灣一年約有18萬2500件詐騙案，破獲2430件，認為破案率只有百分之1點多，被認為是對警界撂重話，檢討打詐不力。侯友宜昨則表示應該源頭管理，才能提升警方打擊犯罪能力。戴瑋姍責任為防詐戰線公私協力，跨部門中央地方警力一起努力，質疑侯友宜搞不清楚狀況就發言，源頭管理總統早就有說，貽笑大方。

江怡臻指出，賴清德的發言引發基層警察不滿，台灣警察工作權益推動協會更直言賴清德應對詆毀警察人員辛勞的發言道歉，基層警察出身的新北市長侯友宜也提出「源頭管理」才是重點，沒想到對於輿論怒火，民進黨發言人戴瑋姍卻批評搞不清楚狀況就發言，江怡臻也批評，民進黨根本不思反省，急於護航但根本是提油救火。

江怡臻表示，警政署統計2023年詐欺案件發生數3萬 7823件，破獲數3萬5982件破獲率95%，雖然此破獲率與民眾感受有極大落差，但從警政署的官方資料與賴清德的發言比較，令人質疑難道僅僅差了一年的數據，詐欺破獲率就會從95%掉到1點多%？是誰說法有問題？還是賴清德上任後打詐成效暴跌？

戴瑋姍今則說，總統當天是前去慰勉員警，感謝大家一年辛苦表現，沒有生氣又何來責備？且國民黨有節奏攻擊，難道是想掩蓋藍白聯手在國會不合理大幅凍刪預算的行為嗎？國民黨提案警政署相關經費就被凍結逾30億、刪減逾1億，警政署也出來呼籲恐影響社會安全，江怡臻怎麼不吭聲？