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蒙古籍貨輪在我海纜線路詭異徘徊 海巡署登船確認無疑慮

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

蒙古籍「BAO SHUN（音譯寶順）」號貨輪日前在台灣北部近海異常繞行被海巡關切，12日起持續沿我12浬線外圍，朝西南方向航行。昨晚被發現在枋山海底電纜周邊，有危及我電纜意圖，在高雄港西北方2.8浬錨地下錨，海巡署高雄隊協同關務署高雄關巡緝艇登船檢查後，未發現船上有破壞海底電纜等設備。

蒙古籍貨輪「寶順號」本月1日因距離基隆外海過近，海巡署調派巡防艇前往查處，該輪表示因「主機故障」下錨維修中，船上11人（1台10印）6日修復後即往外航離，並在台灣南、北部海域繞行，海巡署運用聯合情監偵手段，全程掌握監控。寶順號昨日10點在高雄港西北方2.8浬錨地下錨。

海巡署經聯繫高雄港VTS塔台表示，已核准「寶」輪於錨泊區下錨進行補給；另代理行則表示，本航次不進港，下一目的港為越南。昨日下午1點，高雄隊PP-10032艇協同關務署高雄關巡緝艇CP-10006艇登船檢查，船籍資料及船舶證書無逾期，貨艙均為空艙，後甲板無拖帶錨爪及船錨裝置，也未發現船上有破壞海底電纜等設備。

經詢問「寶」輪船長表示，該輪本次是申請於高雄港外錨區錨泊並進行整補，後續將航往我國領海外，等候船主通知再進港維修(主機滑油低壓)或執行運補工作。「寶」輪由代理行及港勤公司補給船實施食材及淡水補給後，即往外航離，今日9時「寶」船位於高雄港西南方27浬，持續在我國領海外漂航。

海巡署南部分署表示，持續與航港局等單位監控我國海域船舶動態，倘發現或獲報相關海域內疑有船舶違常滯留情形，即通報各港船舶交通管理系統（VTS），以無線電廣播要求駛離，必要時將派遣艦船艇前往驅離查處。

蒙古籍貨輪「寶順號」昨晚被發現在枋山海底電纜周邊，海巡署高雄隊協同關務署高雄關巡緝艇登船檢查後，未發現船上有破壞海底電纜等設備。圖／海巡署提供
蒙古籍貨輪「寶順號」昨晚被發現在枋山海底電纜周邊，海巡署高雄隊協同關務署高雄關巡緝艇登船檢查後，未發現船上有破壞海底電纜等設備。圖／海巡署提供
蒙古籍貨輪「寶順號」昨晚被發現在枋山海底電纜周邊，海巡署高雄隊協同關務署高雄關巡緝艇登船檢查後，未發現船上有破壞海底電纜等設備。圖／海巡署提供
蒙古籍貨輪「寶順號」昨晚被發現在枋山海底電纜周邊，海巡署高雄隊協同關務署高雄關巡緝艇登船檢查後，未發現船上有破壞海底電纜等設備。圖／海巡署提供
蒙古籍貨輪「寶順號」昨晚被發現在枋山海底電纜周邊，海巡署高雄隊協同關務署高雄關巡緝艇登船檢查後，未發現船上有破壞海底電纜等設備。圖／海巡署提供
蒙古籍貨輪「寶順號」昨晚被發現在枋山海底電纜周邊，海巡署高雄隊協同關務署高雄關巡緝艇登船檢查後，未發現船上有破壞海底電纜等設備。圖／海巡署提供
蒙古籍貨輪「寶順號」昨晚被發現在枋山海底電纜周邊，海巡署高雄隊協同關務署高雄關巡緝艇登船檢查後，未發現船上有破壞海底電纜等設備。圖／海巡署提供
蒙古籍貨輪「寶順號」昨晚被發現在枋山海底電纜周邊，海巡署高雄隊協同關務署高雄關巡緝艇登船檢查後，未發現船上有破壞海底電纜等設備。圖／海巡署提供

海巡署 蒙古 高雄港

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