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機房在台灣！詐團「穿大陸公安制服」專騙旅日華人 警方攻堅抓4嫌

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

詐欺案通緝中的曾姓男子在台中涉嫌架設詐騙集團機房，穿上大陸公安制服，詐騙在日本的華人，受騙人配合匯款後才知遇上「假公安」。警方動員查緝3處機房，逮捕曾男與另3名同夥，移送台中地檢署查辦，4人全遭羈押。

刑事局南部詐欺偵查中心去年查獲另夥詐騙集團，分析相關資料，才發覺有另夥人在台中設機房，專騙旅日大陸人民及台灣人民。

刑事局南部詐欺偵查中心分析相關位址，去年12月間，刑事局與台中警方，並動員保一警察總隊維安特勤隊，在台中市西屯區及北屯區3處大樓，查獲曾姓（32歲）、紀姓（33歲）、張姓（31歲）和洪姓（41歲）等4男子涉案，查出曾男曾涉詐欺罪判刑2年，未到案執行，2021年經台中地檢署發布通緝。

警方調查，曾男等人將詐團網路行騙的層級，分3處機房避人耳目，專騙留日的大陸或台灣人民；他們在第一線行騙時穿上大陸公安制服，以視訊與受騙人對話，指受騙人「有違禁品遭上海海關攔下，未依指示報案將會被日方驅逐出境」，其中3名受騙的台灣人是因父母住大陸，或曾在大陸就學，到日本留學，因而誤信「假公安」而配合匯款才上當。

警方在台中3處機房，共查扣詐款160萬餘元、手機26支、黑莓卡及公安制服，查出至少近30名在日本的華人受騙，得手上千萬元。全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台中地檢署，檢方聲押曾等4人獲准。

警方出動保一總隊維安特勤隊攻堅，查獲假公安詐團機房。記者林保光／翻攝
警方出動保一總隊維安特勤隊攻堅，查獲假公安詐團機房。記者林保光／翻攝
警方攻堅查獲假公安詐團機房，在機房內查扣公安制服等贓物。記者林保光／翻攝
警方攻堅查獲假公安詐團機房，在機房內查扣公安制服等贓物。記者林保光／翻攝

公安 詐欺 詐騙集團

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