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獨／高雄派出所傳毒品通緝犯趁抽菸開車脫逃 2小時後被逮回籠

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄仁武警分局似乎流年不利，剛傳派出所所長清槍時忘記卸彈匣，拉滑套導致槍枝走火遭記小過處分，又傳出仁美派出所今年初逮獲一名毒蟲，犯嫌趁抽菸時僅一名警員看管之下，開自己的車從派出所逃逸，警方緊急調監視器，2小時後將他逮回籠。

據了解，這名複姓張簡的男子，因涉毒品案遭判刑2年未到案執行遭通緝，仁武警分局仁美所今年1月初晚間循線將他逮捕帶回派出所，並查扣犯嫌座車，當時張簡聲稱要抽菸，由一名警員在旁看管。

張簡趁員警不注意，拿走轎車鑰匙火速發動車逃出派出所，嫌犯脫逃事件茲事體大，分局動員警力，並調閱監視器追查，後發現張簡逃回大寮區住家附近。

警方調閱監視器發現，張簡的轎車停在住家附近空地，他曾下車拿東西，之後未再下車，趨前逮人時，果真發現他人就在車上，當場將他逮捕歸案；警詢後，另依脫逃罪移送橋頭地檢署偵辦。據了解，相關疏失的員警已遭懲處。

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※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高雄市仁武警分局傳涉毒品案嫌犯脫逃，幸2小時後被逮回籠。本報資料照
高雄市仁武警分局傳涉毒品案嫌犯脫逃，幸2小時後被逮回籠。本報資料照

抽菸 毒品 監視器

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