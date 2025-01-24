影／汐止右轉未打燈...駕駛辯非在地人 警攔查搜出各式毒品

蔣姓男子日前深夜駕車行經新北市汐止區因右轉未打方向燈，員警攔車盤查，蔣男一度辯稱非在地人沒注意，員警發現其神情有異，果真在車內搜出安非他命、依托咪酯煙油及K他命等各式毒品，警詢後依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。

汐止警分局社后派出所員警日前深夜11時許，巡邏行經汐止區大同路一段時，發現開車載妻子黃姓女子（42歲）的蔣姓男子（46歲）從樟樹二路右轉往大同路3段時未打方向燈，立即上前攔查，蔣男一開始還辯稱非本地人，沒注意到號誌，但其神情恍惚、眼神飄移，引起員警察覺有異。

蔣男見事跡敗露，配合員警盤查主動交付隨身吸食的電子煙桿，員警現場檢驗確認是含有二級毒品依托咪酯的喪屍毒煙彈，並在其車上起出安非他命14包，重197.7公克、依托咪酯煙油16瓶，重173.2公克及K他命2包共2.3公克等，警詢後依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦，並全力追緝上游毒品來源。

汐止警分局表示，行政院於2024年11月27日正式公告將「依托咪酯」、「美托咪酯」、「異丙帕酯」列為第二級毒品。依托咪酯常見以電子煙方式施用，吸毒後可能出現幻覺幻聽、注意力下降、肌肉抽搐及肢體協調變弱等，身體顫抖宛如殭屍，才被稱作「喪屍煙彈」，吸食後駕車對於交通安全危害相當大，呼籲民眾要提高警覺，留意新興毒品偽裝手法，並積極檢舉相關不法行為，以協助打擊毒品犯罪。

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