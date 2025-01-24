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打工陷阱多 出國淪「豬仔」去年人數增

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

刑事局舉行記者會提醒出國打工陷阱，由行政院政務委員林明昕（右）主持。記者李奕昕／攝影
刑事局舉行記者會提醒出國打工陷阱，由行政院政務委員林明昕（右）主持。記者李奕昕／攝影
賴清德總統廿日出席警政署署務會報，關心國人被騙赴緬甸柬埔寨問題，點名內政部長劉世芳、警政署長張榮興「務必提出對策」；警政署等機關昨大陣仗在刑事局開記者會，提醒出國打工陷阱。

刑事局統計，國人赴海外從事詐騙或博弈，遭拘禁、毆打或層層轉賣，二○二二年「柬埔寨之亂」為高峰，共受理六九二件，以柬埔寨為主，前年降至九十二件，去年回升至二一五件，其中約九成是緬甸，其餘有柬國、寮國或入境泰國後不知去向。

刑事局分析，「柬埔寨之亂」經當地政府掃蕩，詐騙集團據點轉至緬甸，透過網路「偏門社團」誘使出國，謊稱招待旅遊、外派出差、代辦貸款、協助開戶，或代購黃金、佛牌、精品等高價物品，也有部分被害人欠債被逼出國還債，淪為「豬仔」。

官警說，緬甸政府勢力無法進入詐騙園區，被害人家屬多透過民間救援組織協助，交付約二萬美元（約台幣六十五萬元）贖人，因欠缺官方管道救援，避免受害最佳方式就是「不要去」。

刑事局提醒，赴海外工作，應詳查求職廣告及公司資訊，勿輕信「高薪」、「工作輕鬆」、「無需工作經驗」、「包吃包住」等利誘話術。

柬埔寨 緬甸 詐騙集團

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