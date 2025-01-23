男子假捕鰻真販毒 宜警查獲上千公克依托咪酯毒品
宜蘭47歲林姓男子疑似利用自家已閒置的捕鰻苗工寮掩護販毒，經警方連日蒐證，日前收網，起出毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）1112.5公克，全案依毒品危害防制條例送辦。
警方今天表示，狡猾的林男利用捕鰻苗作為斷點，躲藏在地處偏僻的壯圍鄉出海口附近自家閒置捕鰻苗工寮內販售毒品，企圖掩人耳目，殊不知已被宜蘭縣政府警察局少年隊盯上，1月21日遭破獲，起出毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）1112.5公克，市價約新台幣2000萬元，偵訊後依毒品危害防制條例罪嫌送辦。
宜蘭縣警察局長劉炯炫呼籲，依托咪酯已於去年11月27日提升為第二級毒品，近來影響年輕族群及學生極大，單純持有與施用都會構成犯罪行為，警方將積極向上溯源，並針對青少年易涉毒場所周邊加強臨檢，保護青少年不受毒品危害。
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