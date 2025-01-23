男子假捕鰻真販毒 宜警查獲上千公克依托咪酯毒品

王薀雖為修行者，但因習慣餐餐吃高檔料理，在警方拘提時，抱怨警察局提供的便當「太難吃」。從不拍照的王薀被爆留長髮，在外型上十分新潮，且有信徒指稱，王薀在傳法時偶會出現一些英文口語，讓人感覺疑似是ABC，但說話卻很有江湖大哥之氣。

2025-01-23 08:58