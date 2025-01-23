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五億生身亡冰存630天花50萬 家屬欲在年後「辦火化」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審今認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，賴生在案發後遺體仍未火化，冰存迄今。賴母認為，此案刑事部分，雖然仍有殺人罪在檢方調查中，但夏涉犯偽造文書罪已判刑確定，無冰存必要，預計在農曆年後辦理火化。

賴母律師許哲維表示，賴母的確有要將賴生辦理火化的意思，不再冰存遺體，詳細辦理火化的時間，仍未決定。

經查，賴生在2023年5月4日墜樓身亡後，冰存迄今，每日冰存費用約800元，截至今天為止，已冰存630天，花費約50萬餘元，當初雖然檢方在相驗後，認為遺體已無保存必要，發還家屬辦理後事，不過賴母認為，案件刑事、民事都尚未確定，所以辦理冰存。

賴姓高中生（右）墜樓後遺體冰存迄今超過600天，家屬有意在農曆年後火化。圖／報系資料照
賴姓高中生（右）墜樓後遺體冰存迄今超過600天，家屬有意在農曆年後火化。圖／報系資料照

假結婚 偽造文書 遺體

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