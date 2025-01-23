五億生身亡冰存630天花50萬 家屬欲在年後「辦火化」

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審今認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，賴生在案發後遺體仍未火化，冰存迄今。賴母認為，此案刑事部分，雖然仍有殺人罪在檢方調查中，但夏涉犯偽造文書罪已判刑確定，無冰存必要，預計在農曆年後辦理火化。

賴母律師許哲維表示，賴母的確有要將賴生辦理火化的意思，不再冰存遺體，詳細辦理火化的時間，仍未決定。