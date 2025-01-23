被騙赴緬、柬淪「豬仔」 火舞表演者獲釋曝「受非常不人道折磨」

賴清德總統出席警政署署務會報要求加強打擊詐欺，指屢傳國人前往緬甸、柬埔寨被抓遭不人道對待。總統說重話後，警政署等相關機關今在刑事局開記者會提醒民眾，被害的火舞表演者謝岳鵬現身說法，指受到非常不人道折磨。

謝岳鵬上月被騙至泰國轉往緬甸詐騙園區，本月獲釋。他說，待20天度日如年，手機被收走無法聯絡外界，近4分之3時間被限制人身自由。

他說，進去第一天被連關5天，放出後強迫學習「人設」、虛擬貨幣等詐騙守則，他對外求救及蒐集情報被發現，關到園區外軍事監獄受非常不人道折磨，上衣被脫銬在戶外1天曬6小時，被用棍棒毆打，「做出一些我不願意做的動作」，一天只吃一餐，現在身上還有傷疤。

國人被騙至海外從事詐欺或博弈，遭關押、毆打或層層轉賣，刑事局統計去年警方受理報案2百多件。刑事局表示，依警方受理及外交部受理急難救助，國人赴柬埔寨或出境至泰國轉至緬甸、寮國，從事詐騙等遭逮捕、限制人身自由或失聯等，近期有增加趨勢。

刑事局分析詐騙手法，包括考察旅遊外派出差、騙往海外開設帳戶、假旅遊真綁架、廣告代辦貸款、債權轉賣逼迫海外還債，淪為「豬仔」任人宰割；提醒勿抱僥倖心態赴海外工作，應詳查打工廣告、公司資訊，勿輕信利誘話術。

記者會由行政院政務委員林明昕主持，警政署長張榮興及外交部亞太司、觀光署、移民署、民航局、桃園國際機場公司官員出席。