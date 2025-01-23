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吃慣高檔料理…精舍命案主嫌王薀怨警局便當難吃 傳法多吹噓自身神蹟

聯合新聞網／ 綜合報導

台北市大安區四維路一處精舍發生女信徒命案，檢警循線查出吳姓住持和2名信眾涉案，近日溯源拘提王姓作家到案，共查扣手機、筆電、隨身硬碟和筆記本等證物。（翻攝照片） 中央社
台北市大安區四維路一處精舍發生女信徒命案，檢警循線查出吳姓住持和2名信眾涉案，近日溯源拘提王姓作家到案，共查扣手機、筆電、隨身硬碟和筆記本等證物。（翻攝照片） 中央社

一名52歲的蔡姓女子去(2024)年疑遭精舍人員凌虐致死，台北地檢署陸續羈押吳姓女住持等三人，及精舍精神領袖、作家王薀。有媒體爆出王薀雖為修行者，但因習慣餐餐吃高檔料理，在警方拘提時，抱怨警察局提供的便當「太難吃」。從不拍照的王薀也被爆料留有長髮，在外型上十分新潮，且有信徒指稱，王薀在傳法時偶會出現一些英文口語，讓人感覺疑似是ABC，但說話卻很有江湖大哥之氣。

根據《ETtoday新聞雲》報導，王薀雖為佛法的修行者，但並不像佛教徒以茹素修行，反而吃得相當高檔，就連飲水也堅持只喝進口礦泉水，在家吃飯則堅持有機食材。偏愛五星級飯店料理的他，在警方拘提時，對警局提供的便當餐盒很有意見，由於對食物相當挑剔，王薀僅在隔日上午吃了麵包。

因為王薀從不拍照，從他的臉書中，甚至可發現連精舍主持氣功講座及任何公開活動時，王薀都幾乎不現身，而是由學生或其他人代為主持。保持低調神秘的他，卻被信徒爆料擁有一頭長髮，頗為吻合臉書使用的自畫像外型。

報導稱，王薀在講法理時，偶爾會摻雜英式口語，讓人有ABC的感覺，但言談之間卻不時流露出江湖大哥的氣息。信徒還稱，每次到茶室內參加王薀主持的讀書會，都未聽到他說出什麼深奧的佛理，只是不斷吹噓自己的各種神通和神蹟。由於進入讀書會前，王薀都會要求信徒關機，與會者也對此時有疑慮。

更有信徒指出王薀教導的是藏傳佛教，但因為該教派有自己傳法的規矩，若非教團認證的金剛上師（阿闍黎），就不能公開傳授密法。而王薀從未交代自己師出何人，讓某司法界的信徒在參加幾次讀書會就選擇淡出。

而信徒捐贈給王薀在北市大安區四維路的精舍，目前也可能快被斷水斷電。根據王薀的傳法官網顯示，王薀名為「未得閒」的工作室中，除了擁有相當多的書籍與收藏的字畫，也可見珍稀古董的收藏，包括在畫室裡有一支法國霽藍骨瓷，及滿雕鎏金的古董煤油老燈件，這些皆是一名法國商人贈與的物品。

王薀名為「未得閒」工作室的畫室裡有一支法國霽藍骨瓷，及滿雕鎏金的古董煤油老燈件。擷自王薀傳法官網
王薀名為「未得閒」工作室的畫室裡有一支法國霽藍骨瓷，及滿雕鎏金的古董煤油老燈件。擷自王薀傳法官網

便當 命案 王薀

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