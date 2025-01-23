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黑幫找美籍男運毒 假觀光真走私 11人落網
天道盟松山會涉嫌勾結美籍人士，以來台觀光名義夾帶走私毒品古柯鹼、大麻膏，台北市刑大逮捕涉夾帶毒品入台的美國籍男子史比爾，再陸續拘捕松山會許姓分會長及小弟九人；檢方訊後聲押史比爾獲准，許一百萬元交保。
警方調查，卅二歲許姓分會長是富二代，常往來台美兩地，旗下有多名台裔美籍華人；有小弟說服在美開計程車的美籍人士史比爾，以觀光名義來台，實則走私毒品。
台北市刑大去年接獲情資，指有黑幫利用大麻膏與精油加熱混合製成「大麻電子煙彈」，經逮捕林姓男子，在他承租的北市信義區套房，查獲一點六公斤大麻煙油。
警方溯源，又查獲張姓男子涉嫌運輸二點六公斤大麻煙油，追查毒品來源，發現疑由美籍人士走私入境；經鎖定特定對象監控，在史比爾再次以觀光名義入境時，在桃園機場當場逮捕，從他行李箱中，起出包裝在零食及玩具內的一公斤古柯鹼及三公斤安非他命，另查獲偽裝成加拿大楓糖的十三公斤大麻膏原油。
警方再鎖定松山會許姓分會長等人，發現許男模仿詐團分別成立運毒、車手、接頭等任務組，自身不和執行的人接觸，經監控後陸續持搜索票及拘票逮捕許和九名小弟共十人。
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