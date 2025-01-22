雲縣警方強力掃蕩 春節前連破3起槍毒案

雲林縣警方在春節前接續破獲移動式兵工廠、室內大麻種植場、及咖啡包毒品案，縣長張麗善今頒發重大刑案偵破案慰勉金，雲林縣警友會會長吳政憲加頒春節加菜金。

雲林縣警局長李建民表示，虎尾警分局獲報，35歲簡姓男子、29歲林姓男子涉嫌改造槍械，專案小組20日到嘉義縣民雄的汽車旅館攻堅。

簡嫌見警方上門，企圖攜械跳窗逃亡，員警對空鳴槍2槍嚇阻，順利逮捕2人，並起出改造手槍6把、霰彈槍1把、MP5空氣長槍及短槍各1把、60多發子彈、煙火球2顆、電鑽、砂輪機、車床、研磨機等改造器具，安非他命約167公克，猶如移動式兵工廠。

虎尾分局另查獲25歲黃男涉嫌在土庫一處民宅內栽種大麻，查扣200多枝大麻植株，已採收大麻葉41.5公斤，市值逾三千萬元。

斗六分局也破獲混合毒品分裝廠，逮捕3名犯嫌，3人狡兔三窟分於不同住處、老舊車輛進行毒品分裝毒品，意圖營利販賣，現場查獲大量分裝毒品（咖啡包2173公克、k他命1152公克、依托咪酯123公克）。

雲林縣警察局今天召開治安會報，張麗善頒發重大刑案偵破案慰勉金，雲林縣警友會長吳政憲也到場頒發春節加菜金，感謝雲林警方持續守護全民生命財產安全。

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