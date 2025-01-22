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新北警銷燬逾百公斤、近億元毒品 愷他命最大宗

中央社／ 新北22日電

新北警方今天銷毀總重102.84公斤，市價達新台幣近億元的毒品，經統計，這次銷毀毒品以第3級毒品愷他命為最大宗，俗稱「喵喵」的第3級毒品4－甲基甲基卡西酮次之。

新北市政府警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿指出，去年上半年共裁罰第3、4級毒品案件1048件，上午在新店垃圾焚化廠辦理銷燬作業，出動包含霹靂小組共20多名員警荷槍實彈押送毒品，並由新北市警察局政風及督察人員會同監燬。

這次銷燬毒品作業，新北刑大表示，銷燬毒品以青少年開毒趴時最常吸食的第3級毒品愷他命為最大宗，俗稱「喵喵」的第3級毒品4－甲基甲基卡西酮次之，另外包含常見「約會強暴藥丸」FM2、一粒眠、彩虹菸等新興毒品及K盤、K卡等施用毒品器具。

新北刑大指出，這次銷燬毒品還包含俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯及美托咪酯、異丙帕酯等新興毒品，這類新興毒品除以新穎、鮮豔包裝吸引青少年，價格也低廉，且號稱以電子煙吸食吞吐出大量煙霧是一種酷炫表現，引誘年輕族群吸食。

警方表示，毒品嚴重危害國人身心健康，無論製、販、運、施用或持有均觸犯毒品危害防制條例，毒品零容忍是政府一貫立場，新北警將持續貫徹政府反毒、掃毒政策，堅守打擊犯罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 警察

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