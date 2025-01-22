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林秉樞一度休克裝葉克膜急救 部立台北醫院僅證實：戒護病房救治中
前立委高嘉瑜前男友林秉樞入獄服刑，去年12月卻昏迷休克，送醫後裝葉克膜急救，林父質疑北所未及時將兒子送醫，已多重器官衰竭，家屬忍痛簽急救同意書。對此，衛福部立台北醫院僅證實林在戒護病房，家屬常在規定時間探視，但不願透露病情。
林秉樞因傷害等罪判刑2年10月定讞，2023年入獄服刑，他曾在法院審判期間，表示自己有高血壓、高血糖，每周都要到醫院洗腎。
林父今出面說，18日突然接到電話，稱林秉樞插管治療，中間歷經休克、嚴重腎衰竭、心跳停止，醫師說林秉樞死亡5分鐘再急救起來，按當時各種儀器的數據顯示，救活的機會非常渺茫，99.9%以上難以救活，他考量別浪費有限醫療資源，忍痛簽了放棄急救同意書，質疑獄方未及時將兒子送醫導致。
不過台北看守所卻指，林秉樞1月9日已移除葉克膜，20日開始進行自主呼吸，目前意識清楚、病情穩定。而部立台北醫院僅證實林在戒護病房，家屬會在規定時間來探視，但不願透露病情。據悉，林還活著，仍在病房救治中。
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