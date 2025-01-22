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賴總統重話檢討打詐不力 基層警要求道歉：對全台警察公開羞辱

賴清德重話檢討打詐不力 基層警：請總統對詆毀羞辱警察道歉

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

賴清德總統前天出席警政署署務會報說重話，指每年詐欺案逾18萬件，破獲僅百分之1，查扣不法所得占財損不到10分之1，要求警政署提出對策。台灣警察工作權益推動協會今表示，請總統對詆毀、羞辱全國警察詐欺防制辛勞的言論道歉。

基層員警組成的警工推今在臉書貼文，以「請總統公開向全台灣警察道歉」為標題，表示總統於警政署署務會報發言是對全台灣警察的公開羞辱。

貼文指出，多數警察在有限人力、資源，忍受高壓、日夜顛倒、長工時仍盡力偵查犯罪，近兩年專案密度遠高於往年，但刑案偵查方法本來就有侷限，警察也不是神仙，犯罪預防本來就不能全部依賴警檢調，因此總統對警察說的「加油」，以警察立場無法接受，詐欺不完全是警察的責任。

貼文表示，總統做出如此對犯罪預防的常識無知、對基層狀況無知，並詆毀警察辛勞的發言，應該、必須道歉。

警界人士說，警方刑案紀錄表有查獲詐欺案件數、查扣不法所得的資料，因查獲人頭帳戶、取款車手就會輸入破獲，以往破獲率逾9成，去年9月改革刑紀落實填輸後也有約5成；總統致詞所引用計算的破獲2430件、查扣144億元數據，屬集團性詐欺案，查獲每件可能破獲數十、甚至數百件的詐欺被害件數。

警政署前天舉行今年首次署務會報，賴清德致詞強調打擊詐欺，指從「打詐儀表板」來看還要加強，他詢問台下一天詐欺件數，「5百到6百，我們算5百好了，一年365天總共多少件？要不要手機拿出來算一下？」18萬2500件，破獲2430件，百分之1點多而已；又問一天財損，「4到6億，我們算5億好了，一年台灣社會被詐騙集團騙了多少錢？」1825億元，查扣不法所得144億元，不到10分之一。

他說，近一、兩年屢傳國人前往緬甸、柬埔寨被抓，被施予不人道待遇、暴力相向，甚至被騙到泰國後抓到柬、緬；他點名台下內政部長劉世芳、警政署長張榮興「務必提出對策」。總統依慣例出席警政署每年首次署務會報，變「打詐不力檢討大會」，氣氛嚴肅。

賴清德總統前天出席警政署署務會報說重話，台灣警察工作權益推動協會今表示，請總統對詆毀、羞辱全國警察詐欺防制辛勞的言論道歉。圖／翻攝自臉書「台灣警察工作權益推動協會」
賴清德總統前天出席警政署署務會報說重話，台灣警察工作權益推動協會今表示，請總統對詆毀、羞辱全國警察詐欺防制辛勞的言論道歉。圖／翻攝自臉書「台灣警察工作權益推動協會」
賴清德總統前天出席警政署署務會報說重話，指每年詐欺案逾18萬件，破獲僅百分之1，查扣不法所得占財損不到10分之1，要求警政署提出對策。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統前天出席警政署署務會報說重話，指每年詐欺案逾18萬件，破獲僅百分之1，查扣不法所得占財損不到10分之1，要求警政署提出對策。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統前天出席警政署署務會報說重話，台灣警察工作權益推動協會今表示，請總統對詆毀、羞辱全國警察詐欺防制辛勞的言論道歉。圖／翻攝自臉書「台灣警察工作權益推動協會」
賴清德總統前天出席警政署署務會報說重話，台灣警察工作權益推動協會今表示，請總統對詆毀、羞辱全國警察詐欺防制辛勞的言論道歉。圖／翻攝自臉書「台灣警察工作權益推動協會」

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