快訊

12強賽／7000萬紅包到帳！辜仲諒承諾的獎金 匯入中華隊戶頭

賴總統重話檢討打詐不力 基層警要求道歉：對全台警察公開羞辱

聽新聞
0:00 / 0:00

天道盟松山會勾結美籍人士走私毒品來台 逮11人起獲古柯鹼、大麻膏

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑警大隊偵五隊接獲線報，天道盟松山會涉嫌勾結美籍男子，以來台觀光名義，夾帶走私古柯鹼、大麻膏。警方展開調查，從去年3月、7月起，陸續逮捕天道盟松山會許姓分會長及旗下小弟9人，另逮捕涉嫌夾帶毒品進入台灣美國籍人士史比爾。

警方接獲情資，黑幫在北部地區利用大麻膏與精油加熱混合製成「大麻電子煙彈」，去年3月間，警方先查獲林姓小弟昂，以承租北市信義區山區套房，作為分裝大麻煙彈，並查獲1.6公斤大麻菸油及分裝工具。

去年7月間，警方再查獲張姓小弟涉嫌運輸2.6公斤大麻煙油；警方持續深入追查毒品來源，發現疑由一名美籍男子將毒品走私入境，警方在去年中秋節前夕，趁美籍男子史比爾再次入境，在桃園機場當場緝獲史比爾，他涉嫌將古柯鹼及安非他命，分別包裝在零食及玩具內，並將大麻膏偽裝成加拿大楓糖，置入行李箱內走私來台，共起獲1公斤古柯鹼、3公斤安非他命及13公斤大麻膏原油。

警方查獲美籍男子後，兵分多路持搜索票及拘票，去年底逮捕販毒集團主嫌許姓分隊長等人。

警方查扣總計大麻煙油17.2公斤、古柯鹼1公斤、安非他命3公斤、犯案手機及不法所得50萬元等事證。全案詢後依組織及毒品等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

主嫌許男家住北市大安區，家裡開設貿易公司，算是富二代，但他卻與兄弟來往，結識天道盟成員，還成為松山分會長；他常來往台美兩地，找到在美國開計程車的史比爾，說服他走私毒品來台，目前史比爾收押，許嫌100萬元交保。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市刑大偵破黑幫勾結美籍人士，夾帶毒品來台，並起獲大量毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵破黑幫勾結美籍人士，夾帶毒品來台，並起獲大量毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵破黑幫勾結美籍人士，夾帶毒品來台，並起獲大量毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵破黑幫勾結美籍人士，夾帶毒品來台，並起獲大量毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵破黑幫勾結美籍人士，夾帶毒品來台，並起獲大量毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵破黑幫勾結美籍人士，夾帶毒品來台，並起獲大量毒品。記者廖炳棋/翻攝

大麻 毒品 走私

延伸閱讀

NBA／傳巴特勒交易案可能有四隊參與 比爾願為公鹿棄否決權

NBA／傳公鹿有意引進比爾？薪資如何操作成關鍵

NBA／太陽交易比爾受制兩大難題 名記曝性格：偏好長期留隊

NBA／太陽「冷凍」諾基奇見效 比爾攻防兼備帶隊擊落老鷹

相關新聞

林秉樞一度休克裝葉克膜急救 部立台北醫院僅證實：戒護病房救治中

前立委高嘉瑜前男友林秉樞入獄服刑，去年12月卻昏迷休克，送醫後裝葉克膜急救，林父質疑北所未及時將兒子送醫，已多重器官衰竭...

賴清德重話檢討打詐不力 基層警：請總統對詆毀羞辱警察道歉

賴清德總統前天出席警政署署務會報說重話，指每年詐欺案逾18萬件，破獲僅百分之1，查扣不法所得占財損不到10分之1，要求警...

天道盟松山會勾結美籍人士走私毒品來台 逮11人起獲古柯鹼、大麻膏

台北市刑警大隊偵五隊接獲線報，天道盟松山會涉嫌勾結美籍男子，以來台觀光名義，夾帶走私古柯鹼、大麻膏。警方展開調查，從去年...

節安工作第一天...打響第一砲 苗警逮中盤毒販起獲約半公斤毒品

警方節安工作昨天第一天，苗栗警察分局循線在苗栗縣造橋鄉查獲高姓老翁涉嫌持有99.42公克海洛英、390.64公克安非他命...

林秉樞傳出病危？北所：曾一度裝葉克膜 目前病況穩定

民進黨前立委高嘉瑜前男友林秉樞因對女方施暴，判刑2年10月定讞入獄，卻傳出他日前在台北監獄台北分監服刑時，因病戒護就醫住...

林秉樞感冒卻命危 林父哽咽曝最後會客日竟預告：可能會比你早走

前立委高嘉瑜前男友林秉樞2021年因毆打高嘉瑜，被依傷害等罪判刑2年10月定讞服刑。不料去年12月18日林秉樞竟昏迷休克...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。