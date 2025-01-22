天道盟松山會勾結美籍人士走私毒品來台 逮11人起獲古柯鹼、大麻膏

台北市刑警大隊偵五隊接獲線報，天道盟松山會涉嫌勾結美籍男子，以來台觀光名義，夾帶走私古柯鹼、大麻膏。警方展開調查，從去年3月、7月起，陸續逮捕天道盟松山會許姓分會長及旗下小弟9人，另逮捕涉嫌夾帶毒品進入台灣美國籍人士史比爾。

警方接獲情資，黑幫在北部地區利用大麻膏與精油加熱混合製成「大麻電子煙彈」，去年3月間，警方先查獲林姓小弟昂，以承租北市信義區山區套房，作為分裝大麻煙彈，並查獲1.6公斤大麻菸油及分裝工具。

去年7月間，警方再查獲張姓小弟涉嫌運輸2.6公斤大麻煙油；警方持續深入追查毒品來源，發現疑由一名美籍男子將毒品走私入境，警方在去年中秋節前夕，趁美籍男子史比爾再次入境，在桃園機場當場緝獲史比爾，他涉嫌將古柯鹼及安非他命，分別包裝在零食及玩具內，並將大麻膏偽裝成加拿大楓糖，置入行李箱內走私來台，共起獲1公斤古柯鹼、3公斤安非他命及13公斤大麻膏原油。

警方查獲美籍男子後，兵分多路持搜索票及拘票，去年底逮捕販毒集團主嫌許姓分隊長等人。

警方查扣總計大麻煙油17.2公斤、古柯鹼1公斤、安非他命3公斤、犯案手機及不法所得50萬元等事證。全案詢後依組織及毒品等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

主嫌許男家住北市大安區，家裡開設貿易公司，算是富二代，但他卻與兄弟來往，結識天道盟成員，還成為松山分會長；他常來往台美兩地，找到在美國開計程車的史比爾，說服他走私毒品來台，目前史比爾收押，許嫌100萬元交保。