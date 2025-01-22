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天道盟涉勾結美籍男子走私毒品 北市警查獲10嫌

中央社／ 台北22日電

以天道盟松山分會許姓分會長為首的販毒集團，涉嫌透過美籍男子走私毒品入境，再指揮幫眾將大麻膏混合精油加熱製成大麻電子煙彈牟利，北市警發動數波拘搜行動逮10嫌送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布破案新聞稿表示，偵五隊日前獲報有幫派製造大麻電子煙彈，隨即和文山第一分局、大安分局、新北市警察局新店分局和警政署航空警察局台北分局共組專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦。

專案小組先於去年3月查獲涉案林男，他在台北市信義區山區承租套房作為分裝大麻煙彈據點，現場查獲1.6公斤大麻煙油及分裝工具；專案小組另於同年7月，查獲另一名張姓犯嫌涉嫌運輸2.6公斤大麻煙油。

經深入追查，警方發現此販毒集團疑似由一名美籍男子走私毒品入境，案經連月監控，發現該美籍男子去年中秋節前夕欲再次入境，立即率員至桃園機場將美籍男子當場緝獲。

美籍男子涉嫌將毒品古柯鹼及安非他命分裝在零食及玩具內，並將大麻膏偽裝成加拿大楓糖置入行李箱走私來台，共遭起獲1公斤古柯鹼、3公斤安非他命及13公斤大麻膏原油。他供稱在美擔任計程車司機，不認識其他集團成員。

由於歹徒製造多處斷點躲避追查，專案小組抽絲剝繭，見時機成熟兵分多路發動行動，將販毒集團主嫌許男等人一網打盡，查扣大麻煙油共計17.2公斤、古柯鹼1公斤、安非他命3公斤、犯案手機，以及不法所得共計新台幣50萬元等贓證物。

全案詢後，警方將10嫌依涉嫌組織犯罪防制條例和毒品危害防制條例等罪，移送北檢偵辦，其中3嫌羈押、許男以100萬元交保，其餘犯嫌限制住居或責付。

大麻 毒品

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