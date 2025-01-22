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節安工作第一天...打響第一砲 苗警逮中盤毒販起獲約半公斤毒品
警方節安工作昨天第一天，苗栗警察分局循線在苗栗縣造橋鄉查獲高姓老翁涉嫌持有99.42公克海洛英、390.64公克安非他命，數量也是苗栗警方近來少見查獲，懷疑是中盤毒販，全案擴大偵辦中。
苗栗分局掌握情資，21日持苗栗地方法院核發搜票票到造橋鄉高姓老翁（66歲）落腳處，過程相當順利，在高的座車內起出99.42公克海洛英、390.64公克安非他命，及手指虎等，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。
節安工作第一天，打響維護治安的第一砲，高男經檢察官偵訊後，諭令8萬元交保，警方指出，毒品犯罪嚴重危害個人健康、家庭及社會，愛惜生命請遠離毒品，警方斷根溯源，持續守護無毒家園，讓民眾安心過年。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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