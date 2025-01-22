林秉樞傳出病危？北所：曾一度裝葉克膜 目前病況穩定

民進黨前立委高嘉瑜前男友林秉樞因對女方施暴，判刑2年10月定讞入獄，卻傳出他日前在台北監獄台北分監服刑時，因病戒護就醫住院至今。林父今出面質疑兒子在獄中遭受不當對待，負責管理台北分監的台北看守所，證實林一度病危曾裝葉克膜，但已於1月9日移除，自前天起呼吸自主訓練，目前意識清楚、病情穩定。

林秉樞父親今天出面質疑，獄方未及時將兒子送醫，林秉樞目前已多重器官衰竭，99.9%以上難以救活，且各項數據顯示病況極不樂觀，為免浪費醫療資源，家屬已忍痛簽立放棄急救同意書。

北所說明，林秉樞於收容期間便有多次就診紀錄，去年12月18日戒護人員發現其意識異常，立即安排再次就診，並按醫囑戒護外醫住院。住院期間，林曾接受葉克膜治療後，今年1月9日移除，並於20日起訓練自主呼吸。

北所強調，林秉樞目前意識清楚、病情穩定，未來將持續配合醫囑提供照護協助，以維護其健康。同時，對於家屬函請地檢署調查，北所也予以尊重，並全力配合調查。