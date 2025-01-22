林秉樞感冒卻命危 林父哽咽曝最後會客日竟預告：可能會比你早走

前立委高嘉瑜前男友林秉樞2021年因毆打高嘉瑜，被依傷害等罪判刑2年10月定讞服刑。不料去年12月18日林秉樞竟昏迷休克，送醫後目前裝葉克膜急救中。林秉樞父親質疑北所未及時將兒子送醫，哽咽地說兒子「多重器官衰竭，99.9%以上難以救活」。

林秉樞父親今天上午出面哽咽表示，兒子之前被羈押近8個月，交保後發現腎臟功能欠佳，經醫治後已康復。被判刑定讞入監服刑體檢時身體健康一切正常，他幾乎每周都會去會客，兒子身體狀況也沒有異常。

不料去年12月16日他再度前往會客時，發現兒子精神狀況十分差，頭幾乎撐不起來，講什麼都沒有辦法回應，還不斷胡言亂語。最後還對他說，「爸爸請你自己要保重身體，我可能會比你早走。」

林父見狀頓時嚇到，但此時會客已經結束準備要回牢房，只見戒護拖著他離開會客室。林父心碎不已，立即向監所表示兒子病情很嚴重，請監所將他送醫。經過多通電話聯繫後，戒護科回電表示林秉樞只是感冒，吃感冒藥身體不舒服，若有狀況會在帶他去醫護室。

林父表示，他知道兒子已經病的很嚴重，因此隔天（17日）立即寫陳情書並掛號向法務部長、監委陳情。不料18日下午突然接到監所電話，表示林秉樞目前在急診室插管治療。

林父立即趕到醫院，醫師表示林秉樞下午1時23分送來醫院時已經休克，經檢查是多處感染發炎引發敗血症。隨後下午2時39分突然急性腎衰竭、2時59分失去呼吸心跳，經院方全力搶救後才恢復微弱生命跡象，但已呈現多重器官衰竭，醫師說「99.9%以上難以救活。」

林父哽咽的表示，這種狀況下兒子就算醫治後也不能正常生活，為免浪費醫療資源，忍痛簽立放棄急救同意書。但隔天（19日）林秉樞姊姊至醫院探視，向院方表示要搶救，因此院方替林秉樞裝上葉克膜並全天候洗腎。林父指出，20日監所致電通知可以申請保外就醫，他回應表示以救人為先，等醫生說可以出院門診追蹤治療時會立即聲請。