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林秉樞裝葉克膜病危 林父：交保後身體曾有狀況 入監時正常盼釐清

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

因毆打民進黨前立委高嘉瑜，前男友林秉樞被判刑2年10月入獄，但林秉樞於去年12月戒護就醫後一度失去生命跡象還用葉克膜搶救。林父表示兒子之前羈押禁見8個月，交保後發現腎臟功能欠佳，經醫治後已康復，不解入監後為何病情會那麼嚴重。

林父今天上午出面受訪時被問及林秉樞是否有糖尿病，林父表示我的孩子我清楚，問問周遭他認識的人都知道他身體狀況很好。林父指出之前兒子被羈押禁見8個月，交保出來後發現腎臟功能不佳，但經過治療服藥後目前可以說已經治好了。而且兒子入獄服刑體檢時身體都沒有異狀，他幾乎每周都會去會客，兒子身體狀況也沒有異常。

林父說去年12月16日他再度前往會客時，竟發現兒子身體狀況十分差，他立即請監所讓他兒子就醫，但18日就傳出兒子送醫命危的消息。他事後也向新北檢聲請保存證據，希望能釐清確切原因。

林秉樞父親出面受訪時一度哽咽。記者黃子騰／攝影
林秉樞父親出面受訪時一度哽咽。記者黃子騰／攝影
民進黨前立委高嘉瑜前男友林秉樞因對女方施暴入獄服刑，因病戒護就醫住院。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委高嘉瑜前男友林秉樞因對女方施暴入獄服刑，因病戒護就醫住院。圖／聯合報系資料照片

林秉樞 腎臟

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