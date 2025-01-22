林秉樞裝葉克膜病危 林父：交保後身體曾有狀況 入監時正常盼釐清

因毆打民進黨前立委高嘉瑜，前男友林秉樞被判刑2年10月入獄，但林秉樞於去年12月戒護就醫後一度失去生命跡象還用葉克膜搶救。林父表示兒子之前羈押禁見8個月，交保後發現腎臟功能欠佳，經醫治後已康復，不解入監後為何病情會那麼嚴重。

林父今天上午出面受訪時被問及林秉樞是否有糖尿病，林父表示我的孩子我清楚，問問周遭他認識的人都知道他身體狀況很好。林父指出之前兒子被羈押禁見8個月，交保出來後發現腎臟功能不佳，但經過治療服藥後目前可以說已經治好了。而且兒子入獄服刑體檢時身體都沒有異狀，他幾乎每周都會去會客，兒子身體狀況也沒有異常。