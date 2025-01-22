林秉樞獄中病重命危...家屬有疑 新北檢分「傷害案」調查
民進黨前立委高嘉瑜前男友林秉樞因對女方施暴，判刑2年10月定讞入獄，卻傳出他日前在台北監獄台北分監服刑時，因病戒護就醫住院至今。林父今出面質疑兒子在獄中遭受不當對待，懷疑獄方延誤就醫及施打不明藥物，請求新北地檢署調查。據了解，新北檢已依傷害罪分他字案調查中。
林秉樞父親今天出面質疑，獄方未及時將兒子送醫，林秉樞目前已多重器官衰竭，99.9%以上難以救活，且各項數據顯示病況極不樂觀，為免浪費醫療資源，家屬已忍痛簽立放棄急救同意書。據悉，負責管理台北分監的台北看守所，稍晚也會說明林的狀況。
林秉樞因於2021年間毆打高嘉瑜成傷，被依傷害等罪判刑定讞，因未獲檢方同意易科罰金，於2023年10月6日入獄服刑至今。他曾在法院審判期間，表示自己有高血壓、高血糖等疾病，每周都要到醫院洗腎。
北所昨證實，林秉樞去年12月18日因身體不適，由北所駐診醫師診斷後戒護就醫，目前在北所配合的醫療院所住院治療當中，至於相關病情、治療細節則因為特種個資不便透露。
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