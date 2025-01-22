只因錢帶不夠遭藥頭「尻洗」高雄男動怒6刀殺人遭收押

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聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄48歲洪姓男子前天被發現赤裸陳屍在楠梓區租屋處，警方案發8小時後逮捕涉案的陳姓男子，依殺人、強盜殺人、吸食一級毒品等罪聲押獲准。據了解，陳疑攜帶現金不足購毒，又被洪挖苦，才起心殺人，還搶奪洪持有的毒品，但警方逮到他時，疑以吸食完畢。

楠梓警分局20日下午3時14分許接獲洪男陳姓友人報案，指稱洪男自18日晚間就無法聯繫上人，打電話也沒人接，他曾在當晚上門找人，按鈴沒人接即離開。

陳男報案後前往洪男住處找人，見房門未上鎖，推門後發現洪赤裸滿身是血倒臥地板，人已明顯死亡，嚇得趕緊報案。

經警方調閱監視器，鎖定當時曾與洪男在屋內的陳男，歷經8小時追緝，當天深夜11時許在仁武區拘提47歲陳姓犯嫌到案，在陳男身上起獲凶刀1把，陳嫌初步坦承因毒品糾紛犯案。

檢警昨下午相驗，確認洪男臉部、前胸、後背共有6處刀傷，依陳男供述應為毒品糾紛惹禍，因陳男為18日上午11時許到洪男住處，當天下午4時許離開後就無人到場，推論洪死亡時間已逾2天。

據了解，死亡的洪男為小藥頭，下手的47歲陳男則是他的藥腳，陳供稱洪常常「偷斤減兩」，販賣時有時又拿翹，前天他前去購毒時，因攜帶的現金不夠，又被洪挖苦，才會動念起殺機。

檢方昨天複訊後，依殺人、強盜殺人、吸食一級毒品等罪向法院聲押陳男，橋院審理後，裁定羈押未禁見。

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警方前天深夜在仁武區逮捕下手行凶的陳姓犯嫌。記者張議晨／翻攝
警方前天深夜在仁武區逮捕下手行凶的陳姓犯嫌。記者張議晨／翻攝
警方前天深夜在仁武區逮捕下手行凶的陳姓犯嫌。記者張議晨／翻攝
警方前天深夜在仁武區逮捕下手行凶的陳姓犯嫌。記者張議晨／翻攝

死亡 殺人 毒品

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