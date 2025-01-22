竊盜集團20天偷18家蝦皮店 蕭美琴住所附近警開槍逮人...7人全起訴

刑事局去年9月追捕以謝姓男子為首、專偷電商智取店的竊盜集團，在副總統蕭美琴位於新北永和住所附近遭遇歹徒駕車頑抗，被迫開槍逮人，引社會矚目，案經偵辦，士林地檢偵結認定謝男等7人涉嫌加重竊盜、毀損、駕車妨害公務等罪嫌，依法起訴。

起訴指出，謝男、游男因欠楊男錢，又見倪男缺錢花用，便提議到無人看守的蝦皮智取店竊取機台內現金，謝等7人與身分不詳綽號「小安」、「小家」的男子因此共組竊盜集團，以持鐵撬、一字起子、鐵剪破壞機台偷取現金，駕車接應等，分工犯案。

謝男等人2024年9月5日凌晨3時14分先在桃園市中壢區某蝦皮智取店偷取現金2萬6777元；凌晨3時45分到台北市大同區某蝦皮智取店竊取現金10萬8101元；凌晨4時9分再到新北市淡水區某蝦皮智取店竊取現金37萬7391元。

9月6日凌晨0時40分到新竹市東區某蝦皮智取店，發現機台內無現金而行竊未遂；凌晨1時30分轉往苗栗縣苗栗市某蝦皮智取店竊取現金1萬4998元；凌晨1時38分到苗栗市另家蝦皮智取店竊取1萬4925元。

同日凌晨2時1分到苗栗縣銅鑼鄉某蝦皮智取店竊取8375元；凌晨2時41分到台中市大甲區某蝦皮智取店竊取2萬209元；凌晨3時6分到大甲區另家智取店竊取2萬8160元；凌晨4時15分回到新竹市東區另家蝦皮智取店竊取2萬9675元；凌晨4時49分到新竹縣竹北市某蝦皮智取店竊取1萬6550元。

9月12日凌晨1時47分再度到新竹縣竹北市某蝦皮智取店竊取現金20萬元；凌晨2時1分到新竹市香山區某蝦皮智取店竊取10萬3800元；凌晨2時26分到新竹縣竹北市另家蝦皮智取店竊取12萬5900元。

9月18日凌晨4時4分到桃園市觀音區某蝦皮智取店竊取4500元；9月20日凌晨2時22分到南投縣南投市某蝦皮智取店竊取2萬6500元；凌晨3時46分到苗栗縣後龍鎮某蝦皮智取店竊取1萬7000元；9月24日凌晨3時53分到台中市南區某蝦皮智取店竊取171元。

該集團連續犯案，刑事局警方接獲蝦皮報案後展開追查，9月25日下午4時20分在新北市永和區埋伏，待謝男等人駕車駛出旅館時，亮明身分準備逮人，未料謝男駕車衝撞員警，警方旋即朝謝男車胎開槍射擊喝止，謝男才就逮；由於案發地點鄰近副總統蕭美琴住所，槍擊案一度引起社會關注。